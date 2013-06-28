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SAS High-Performance Analytics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.06.2013 Рынок BI в мире вырос на 16% за год 1
26.10.2012 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги 1
15.10.2012 SAS предлагает новый пакет решений для борьбы с финансовыми преступлениями 1
31.05.2012 SAS анонсировала полную линейку инструментов для бизнес-аналитики нового поколения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

SAS High-Performance Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 5
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 3
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 10 1
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Accenture plc 719 1
Salesforce 498 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Salesforce - Tableau Software 123 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
Qlik - QlikTech 173 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 1
Микротест 284 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Неолант - Neolant 43 1
MicroStrategy 65 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 1
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 276 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 2
SAS Activity-Based Management 9 1
SAS FM - SAS Financial Management 4 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Office 4170 1
Qlik Qlikview 120 1
SAS Visual Analytics 16 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAS MO - SAS Marketing Optimization 5 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
MicroStrategy BI 2 1
Pentaho BI Project 12 1
МТС Бонус 17 1
SAS GridComputing 1 1
Панкратов Валерий 34 2
Катчан Илья 8 2
Дюк Ростислав 1 1
Турмаганбетов Берик 2 1
Лавров Алексей 3 1
Оберемок Андрей 17 1
Юсупова Екатерина 2 1
Шматалюк Антон 12 1
Кожевников Дмитрий 18 1
Володин Дмитрий 8 1
Свирщевский Андрей 7 1
Исаев Сергей 9 1
Хазин Михаил 5 1
Сысуев Сергей 1 1
Ледковский Павел 1 1
Осадчий Татьяна 1 1
Королёв Денис 3 1
Трапезин Александр 3 1
Филиппенков Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Казахстан - Республика 6048 2
Украина 7928 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Айсберг - Eisberg 200 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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