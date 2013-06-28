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SAS High-Performance Analytics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
SAS High-Performance Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|Панкратов Валерий 34 2
|Катчан Илья 8 2
|Дюк Ростислав 1 1
|Турмаганбетов Берик 2 1
|Лавров Алексей 3 1
|Оберемок Андрей 17 1
|Юсупова Екатерина 2 1
|Шматалюк Антон 12 1
|Кожевников Дмитрий 18 1
|Володин Дмитрий 8 1
|Свирщевский Андрей 7 1
|Исаев Сергей 9 1
|Хазин Михаил 5 1
|Сысуев Сергей 1 1
|Ледковский Павел 1 1
|Осадчий Татьяна 1 1
|Королёв Денис 3 1
|Трапезин Александр 3 1
|Филиппенков Николай 1 1
|Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.