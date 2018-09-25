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SAS CS SAS Credit Scoring for Banking

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.09.2018 «Банк СОЮЗ» внедрил модуль управления стратегиями от компании SAS 1
04.12.2014 «Меткомбанк» ускорил процессы андеррайтинга с помощью решения SAS 1
29.10.2014 Как банк вычисляет неплатежеспособных клиентов? 1
28.10.2013 Банк «Открытие»: ИТ-система по оценке рисков должна сама предлагать решения 1
26.09.2013 «Бинбанк» развивает управление рисками и клиентскую аналитику на платформе SAS 1
05.09.2013 Без автоматизации кредитного скоринга банкам не обойтись 1
27.06.2013 «Лето Банк» автоматизировал процесс принятия решений по кредитным заявкам 2
31.05.2012 SAS анонсировала полную линейку инструментов для бизнес-аналитики нового поколения 1
22.09.2008 «Промсвязьбанк» внедряет SAS Credit Scoring for Banking 2
10.07.2008 «Банк Москвы» внедрил систему анализа розничных рисков от SAS 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

SAS CS и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 9
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 7
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 3
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 37 2
SAP KXEN 14 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Experian Scorex 7 1
Технологии скоринга 8 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
Microsoft Corporation 25775 1
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Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
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Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 5
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
КредитИнфо БКИ - Кредитное бюро Русский стандарт 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Русский стандарт Банк 509 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 414 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 351 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 75 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 148 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 465 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 4
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 2
EGAR Technology - EGAR Scoring 3 2
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
FICO Credit Health Index 1 1
SAS GridComputing 1 1
SAS High-Performance Analytics 5 1
ОКБ National Hunter - ОКБ Национальный Хантер 7 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
SAS Visual Analytics 16 1
IBM SPSS Statistics 55 1
SAS MO - SAS Marketing Optimization 5 1
SAS Model Manager 4 1
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Гольдберг Юлий 27 2
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Храбров Валерий 26 1
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Катчан Илья 8 1
Свирщевский Андрей 7 1
Конева Елена 5 1
Григоров Дмитрий 2 1
Костюкевич Виталий 4 1
Оводов Юрий 1 1
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Моргун Олег 13 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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