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Индексная книга (каталог) CNews*
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Text Mining Text Analysis Решение текстовой аналитики Интеллектуальный анализ текстов Интеллектуальная обработка текстов Технология контекстного анализа суммаризация

Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация


18.02.2025 Аудитория нейросетей в сервисах Mail превысила 5 млн пользователей 1
18.10.2024 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz 1
26.09.2024 BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU 1
26.09.2024 На площадке «Ассоциации ФинТех» завершился первый этап пилота по применению больших языковых моделей в финансовых организациях 1
22.08.2024 ReText.AI объявил о запуске API: теперь доступно массовое создание уникальных текстов без ошибок 1
10.07.2024 Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами 1
70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект от внедрения 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
16.01.2024 SL Soft расширила продуктовую линейку «Преферентум» функциональными решениями 1
26.05.2023 ВТБ внедрил текстовую аналитику для оценки обращений клиентов 1
08.09.2022 Антон Смирнов -

Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

 1
19.05.2022 «Сбер» создал нейросетевые сервисы, позволяющие сократить или переписать любой текст на русском языке без потери смысла 2
30.12.2021 Дмитрий Бражников -

Трендом прошедшего года стали корпоративные платформенные решения для периферийных вычислений

 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
01.07.2019 «Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов 1
18.06.2019 Решение Brand Analytics проанализирует текст на картинках в соцмедиа 1
19.04.2019 Brand Analytics разработала технологию автоматического выявления агрессии в социальных медиа 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
13.09.2017 SAP HANA: память, которая всегда с тобой 1
21.04.2016 В 2015 г. MoneyMan в России профинансировал займы на 1,15 млрд руб. 1
21.03.2016 Большие данные не работают в старых бизнес-процессах 1
26.05.2015 «Ай-Теко» создала платформу для семантической обработки текстовой информации из соцмедиа 1
22.05.2015 На IX форуме SAS в России обсудили новые тренды в развитии аналитики 1
25.02.2015 Андрей Нугманов: Как добыть деньги из больших данных? 1
17.12.2014 SAP HANA: Что такое полноценная in-memory? 1
29.10.2014 Как банк вычисляет неплатежеспособных клиентов? 1
17.10.2014 Кому помогут новые ИТ-мантры? 1
07.08.2014 Анализ текстовой информации – ключ к повышению эффективности бизнеса 5
05.03.2014 Big Data безошибочно предсказали победителей премии «Оскар» 1
03.07.2013 Киберпреступность набирает обороты 1
26.06.2013 Текстовая аналитика полезна для маркетинга и обеспечения безопасности 2
25.06.2013 Data Mining: поиск закономерностей 1
26.10.2012 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги 1
16.06.2011 INLINE Technologies построила ситуационный центр для Росрыболовства 1
21.07.2009 Годовой оборот системы В2ВСontext составил $4 млн 1
16.10.2007 1 ноября в Москве состоится IDC BI Roadshow 2
02.10.2007 1 ноября в Москве пройдет конференция в области BI-решений 2

Публикаций - 44, упоминаний - 52

Text Mining и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 9
SAS Institute 974 8
Softline - Софтлайн 2843 4
SAP SE 5282 3
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 3
Microsoft Corporation 24666 3
Yandex - Яндекс 7411 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 3
PalitrumLab - ПалитрумЛаб 5 2
Dell EMC 5036 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
Qlik - QlikTech 160 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 2
Accenture plc 682 2
Комплит - Complete 96 2
Теко НПК 430 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 2
Yahoo! 3698 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 50 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
KrIT - КРИТ 25 1
МегаФон 8928 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Intel Corporation 12216 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Diasoft - Диасофт 882 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Альфа-Банк 1778 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Русагро Группа Компаний 278 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Резонанс НПП 370 2
Транснефть 301 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 223 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
Meta Group 54 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 1
BMW Group 448 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
BP - British Petroleum 182 1
Русский стандарт Банк 444 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 1
British Airways - British Midland International 126 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 27 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 190 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 456 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 16
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2150 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 14
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5040 12
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3182 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 9
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 8
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 8
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2998 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4036 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 627 5
Data monetization - Монетизация данных 1635 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3556 5
Apache Hadoop 430 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 3
Stafory - робот Вера 330 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 2
Google Android 14055 2
Microsoft Office 3749 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 2
Microsoft Windows 15719 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 671 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 19 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
СалютДевайсы - GigaChat 196 2
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1085 2
Python - высокоуровневый язык программирования 947 1
Apple iOS 7840 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Форсайт Prognoz Platform 94 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 61 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
КриптоПро Ngate 15 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Яндекс.Лавка 232 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 1
IBM SPSS Statistics 54 1
SAS MO - SAS Marketing Optimization 5 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 34 1
SAS Sentiment Analysis 1 1
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 1
IBM Big Data 15 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Соколова Наталья 18 2
Киселев Сергей 61 2
Свирщевский Андрей 7 2
Панкратов Валерий 33 2
Соколов Кирилл 29 2
Atre Shaku - Атре Шаку 3 2
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Панченко Иван 141 1
Кудрявцева Юлия 17 1
Лашин Ренат 69 1
Стюгин Михаил 20 1
Массух Илья 232 1
Комов Владимир 16 1
Крук Александр 2 1
Курин Валерий 1 1
Ассур Олег 4 1
Татауров Никита 1 1
Притула Павел 33 1
Нугманов Андрей 8 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Сергеев Сергей 138 1
Смык Виталий 46 1
Ванин Степан 7 1
Хренов Сергей 35 1
Емелин Андрей 10 1
Юсупов Ренат 118 1
Гаттаров Руслан 144 1
Курило Андрей 38 1
Ермаченков Алексей 14 1
Чигвинцев Александр 3 1
Ахломов Александр 2 1
Макаров Станислав 117 1
Лихарев Сергей 25 1
Рылов Александр 13 1
Булгаков Виктор 12 1
Соболь Галина 8 1
Конева Елена 5 1
Кузин Сергей 12 1
Угольков Виталий 3 1
Макаренко Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 5
Казахстан - Республика 5556 5
Украина 7624 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 4
Беларусь - Белоруссия 5695 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 3
Европа Восточная 3080 3
Германия - Федеративная Республика 12704 3
Великобритания - Лондон 2388 3
Европа 21802 3
Италия - Итальянская Республика 4358 2
Южная Корея - Республика 6661 2
Португалия - Португальская Республика 919 2
Хорватия - Республика 273 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 691 1
Индия - Bharat 5465 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1574 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 32 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Япония 13304 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Венгрия 813 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1486 1
Новая Зеландия 719 1
Словакия - Словацкая Республика 472 1
Новая Зеландия - Крайстчерч 7 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Азия - Азиатский регион 5554 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8078 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 5
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 4
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1375 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3490 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2443 2
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1740 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 803 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5413 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Gartner - Гартнер 3561 7
IDC - International Data Corporation 4911 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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