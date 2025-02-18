Text Mining Text Analysis Решение текстовой аналитики Интеллектуальный анализ текстов Интеллектуальная обработка текстов Технология контекстного анализа суммаризация
- Text Mining – комплекс методов и задач обработки текстовой информации
- IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных
Text Mining и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколова Наталья 18 2
|Киселев Сергей 61 2
|Свирщевский Андрей 7 2
|Панкратов Валерий 33 2
|Соколов Кирилл 29 2
|Atre Shaku - Атре Шаку 3 2
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Панченко Иван 141 1
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Лашин Ренат 69 1
|Стюгин Михаил 20 1
|Массух Илья 232 1
|Комов Владимир 16 1
|Крук Александр 2 1
|Курин Валерий 1 1
|Ассур Олег 4 1
|Татауров Никита 1 1
|Притула Павел 33 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Смык Виталий 46 1
|Ванин Степан 7 1
|Хренов Сергей 35 1
|Емелин Андрей 10 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Курило Андрей 38 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Чигвинцев Александр 3 1
|Ахломов Александр 2 1
|Макаров Станислав 117 1
|Лихарев Сергей 25 1
|Рылов Александр 13 1
|Булгаков Виктор 12 1
|Соболь Галина 8 1
|Конева Елена 5 1
|Кузин Сергей 12 1
|Угольков Виталий 3 1
|Макаренко Дмитрий 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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