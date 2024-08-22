ReText.AI объявил о запуске API: теперь доступно массовое создание уникальных текстов без ошибок

Сервис ReText.AI стал ближе к бизнесу и его потребностям. Запуск API предлагает зарегистрированным пользователям доступ и использование целого набора опций и инструментов, предназначенных для массового авторерайтинга и автоматической выгрузки текстов на сайт. Об этом CNews сообщили представители ReText.AI.

Благодаря API ReText.AI заполнение онлайн-каталогов, переработка значительных объемов контента путем его перефразирования и суммаризации станут проще и выгоднее. А встроенные опции статического анализа, автоматической проверки уникальности, орфографии и грамматики сделают тексты максимально полезными и читабельными. И задачи специалистов контент-отдела будут сводиться лишь к прочтению и незначительной корректировке подготовленных материалов.

Для генерации текста в сервисе доступен «Нейрочат», с помощью которого пользователи по запросу получают готовые SEO-статьи, статьи для СМИ и даже контент-план в рамках продвижения в социальных медиа. Необходимо лишь указать тему и перечислить требования к материалу, и сервис в течение нескольких минут сгенерирует и представит готовый материал.

«API ReText.AI позволяет бизнесу сэкономить до 70% бюджета на создании текстов. Например, обновление описаний для 1000 товаров, что раньше занимало недели и требовало значительных затрат, теперь выполняется за считанные минуты и позволяет обойтись без крупных расходов. Это высвобождает временные и материальные ресурсы для решения других, более важных стратегических задач», — отметила Ольга Шкряба, сооснователь и СЕО ReText.AI.

Подключение к API сервиса позволяет использовать в работе следующие инструменты:

– Перефразирование – полное переписывание текста с изменением фраз, но с сохранением смысла. Пользователю предлагается сразу несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее удачный.

– Синонимайзер – инструмент, который проанализирует материал и подберет сразу пять тематических синонимов для каждого слова. Результат – 100% уникальность статьи, а также возможность сделать текст более эмоциональным и насыщенным.

– Проверка на водность – опция, позволяющая очистить текст от посторонней информации и малозначимых слов, которые размывают содержание и смысл статьи.

– Проверка заспамленности – функция для устранения избыточных ключей и часто повторяющихся слов. Благодаря ее применению текст станет более легким для восприятия, а его поисковое продвижение — максимально эффективным.

– Проверка орфографии и пунктуации – единый интерфейс для устранения языковых неточностей. Отличная замена маститому редактору, от взора которого не скроется ни одна ошибка.

– Проверка орфографии – функция, с помощью которой можно быстро исправить допущенные опечатки, а также уточнить правила написания сложных слов.

– Проверка пунктуации – инструмент для автоматической расстановки пропущенных запятых и других знаков препинания. Он сделает текст безупречным с точки зрения русского языка и упростит его понимание читателем.

– Суммаризация – опция, с помощью которой текст можно уменьшить до нужного количества знаков с сохранением смысла. Конспект, анонс или пост для соцсети – благодаря суммаризации их подготовка займет пару минут.

Ранее ReText.AI решила перейти в облако Yandex Cloud, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса. На платформе Yandex Cloud работают кластеры РostgreSQL, Redis и виртуальные машины для Kubernetes. Только для сервиса «Синонимы» команда хранит 200 ГБ пользовательских данных, а версии обученных моделей занимают 100 ГБ в хранилище. Кроме того, ReText.AI использует Yandex Object Storage — в нем хранятся обученные модели, Docker-образы, логи проекта и бэкапы баз данных.

Важная особенность, которая выделяет новое программное решение на фоне аналогичных зарубежных разработок, – знание русского языка. Это исключает ошибки и в разы повышает читаемость текста. Здесь же стоит упомянуть сокращение времени подготовки текста в пять-семь раз, расширенный функционал и выгодную тарификацию, чтобы понять: API ReText.AI не имеет аналогов и готов полностью покрыть потребности бизнеса в уникальном, полезном и запоминающемся контенте.

Возможности сервиса ReText.AI упростят повседневную работу целой команде специалистов – копирайтерам, маркетологам, журналистам, PR-специалистам, владельцам блогов и ЖЖ. Кроме того, ReText.AI станет незаменимым помощником SMM-агентствам, SEO-специалистам и сервисам отложенного постинга.