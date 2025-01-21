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Шкряба Ольга



21.01.2025 Сервис Retext.AI разработал ИИ-детектор для выявления текстов, сгенерированных нейросетью 1
22.08.2024 ReText.AI объявил о запуске API: теперь доступно массовое создание уникальных текстов без ошибок 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шкряба Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

НейроЧат 6 1
Yandex - Яндекс 7343 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 43 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
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Docker - Платформа распределённых приложений 334 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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