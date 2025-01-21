Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Сервис Retext.AI разработал ИИ-детектор для выявления текстов, сгенерированных нейросетью

На российском рынке появился ИИ-детектор на основе нейросетей, позволяющий выявлять тексты, сгенерированные искусственным интеллектом. Сервис Retext.AI запустил уникальную для России ИТ-разработку, который определяет, кто был автором текста: искусственный интеллект или человек. Также ИИ-детектор считает содержание в материале слов, написанных роботом и человеком в процентах от 0 до 100. Инструмент, который позволяет с высокой точностью выявлять тексты, созданные нейросетями, включая ChatGPT и его аналоги, полезен во множестве сфер — от образования до бизнеса.

В 2024 г. повсеместное использование нейросетей приводит не только к снижению качества и уникальности текстового контента, но и к ухудшению уровня образования, ведь написать курсовую работу или диплом студент сможет за несколько минут. Детекция ИИ-текстов от Retext.AI позволяет решить эту проблему. Инструмент помогает фильтровать тексты, сохраняя журналистский стандарт контента, анализировать важные документы, предложения и отчеты на предмет машинной генерации. Также с его помощью можно выявлять фальшивые сопроводительные письма, резюме и тексты, написанные учениками с использованием нейросетей.

Основой инструмента стала архитектура трансформера с обучением на больших объемах данных, содержащих человеческие и машинно-сгенерированные тексты. В первую очередь детектор делит текст на абзацы, каждый из которых анализирует по отдельности. Далее проводится средняя оценка, где вероятность ИИ-генерации определяется как взвешенное среднее всех блоков текста. А с помощью функционала выделения объектов сервис не только указывает на наличие ИИ-работы в контенте, но и подсвечивает конкретные участки с высокой вероятностью генерации. Итоговый результат детекции пользователь получает всего за несколько секунд.

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

техника

«Детектор ИИ-текстов уже доказал свою эффективность, превзойдя популярные нейросети. Учитывая активный рост использования нейросетей этот инструмент становится важным помощником для образования, бизнеса и специалистов, занимающихся созданием контента. Кроме того, он отражает важную ценность сегодняшних дней — находить баланс между инновациями и подлинностью», — сказала Ольга Шкряба, сооснователь и генеральный директор сервиса Retext.AI

В настоящий момент команда Retext.AI уже готовится к новым улучшениям. В планах расширение возможностей детектора на уровне отдельных предложений, повышение скорости и эффективности работы, особенно необходимая для оценки больших текстов, а также функция хуманизации, которая позволит улучшать тексты, делая их более естественными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

В России создан «убийца» Microsoft Visio

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Критические и высокоопасные «дыры» в сервере SAP позволяют повышать привилегии и получать доступ к закрытой информации

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще