Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188204
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81326
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

НейроЧат


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.12.2025 Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов 1
22.08.2024 ReText.AI объявил о запуске API: теперь доступно массовое создание уникальных текстов без ошибок 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
03.02.2021 В столице стартовал приём заявок на премию для изобретателей «Новатор Москвы» 1
07.01.2021 Нейрочат, креативное программирование и курсы по дизайну: как тестируют образовательные стартапы 1
22.01.2019 В России готово к производству устройство для общения силой мысли 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

НейроЧат и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Neurotrend - Нейротренд 6 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
Neuralink 20 1
Сенсорные Системы 73 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 16 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Ovision - Овижн 50 1
Yandex - Яндекс 8509 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 3
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 90 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1745 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Экзоскелет - Exoskeleton 109 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 697 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 376 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 341 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1089 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 59 1
Implant - Имплант 180 1
Окулография - Окулографический интерфейс - отслеживание глаз, трекинг глаз - айтрекинг - Eye-Tracker - Eye Tracking Applications 8 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 970 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2416 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 52 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2068 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3135 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4123 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 133 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 8 1
Yandex Object Storage 15 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Microsoft Windows 16367 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 620 1
Docker - Платформа распределённых приложений 441 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
Фурсин Алексей 158 2
Пугачев Павел 63 1
Храмов Александр 6 1
Горбань Александр 3 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 20 1
Зарубина Камила 10 1
Шкряба Ольга 2 1
Семенов Александр 165 1
Лебедев Михаил 71 1
Галицкий Александр 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Земля - планета Солнечной системы 10668 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53506 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 32 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 21 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Английский язык 6882 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 137 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
РИА Новости 989 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730852.
Создано именных указателей - 188204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще