В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям

Исследователи «Сенсор-Тех», резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), работают над созданием первой в России линейки нейроимплантов, способных воздействовать на органы чувств человека, в том числе для глубокой стимуляции мозга, помогающих при тяжелых неврологических заболеваниях. Компания уже устанавливает зрительные импланты обезьянам, а в 2025 г. планирует начать испытания на добровольцах. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Компания Neuralink очень быстро двигается вперед благодаря большой финансовой поддержке и инвестициям, которые она получила в США. Но при этом пока ее усилия в основном сфокусированы на нейроимпланте, который поможет парализованным людям. Мы в “Сенсор-Техе” выбрали своим приоритетом помощь глухим и слепым. Мы рассчитываем, что людям с нарушенным слухом и зрением российский нейроимплант ELVIS сможем предложить уже через несколько лет, в 2026–2027 гг. Стоит отметить, что импланты по слуху уже представлены на глобальном рынке, а вот нейроимплант в головной мозг для восстановления зрения — это абсолютная новинка. Если нам удастся быстро пройти клинические испытания с участием незрячих добровольцев, то мы можем стать одной из первых в мире компаний, которая сертифицировала такую систему, что в определенной степени будет, конечно, огромным прорывом», — отметил Денис Кулешов, директор лаборатории «Сенсор-Тех».

Один из лидеров по инвазивным нейротехнологиям среди стартапов Фонда «Сколково» — «Моторика». Ученые компании разрабатывают протезы с обратной связью посредством имплантируемого нейроинтерфейса. «Моторика» также исследует использование искусственного интеллекта для того, чтобы сделать управление протезом таким же интуитивным и естественным, как контроль над здоровой рукой человека.

В октябре 2023 г. «Моторика» инициировала создание «Центра кибернетической медицины и нейропротизерования» в партнерстве с Федеральным центром мозга и нейротехнологий (ФЦМН) ФМБА России. Центр кибернетической медицины и протезирования позволит проводить лечение нейродегенеративных заболеваний, протезировать пациентов современными функциональными протезами рук и ног. Выводить новые продукты с доказанной медицинской ценностью и вести новые разработки.

«Моторика» совместно с ДВФУ и «Сколтехом» разрабатывает платформу для очувствления искусственных конечностей и купирования фантомных болей. Система включает в себя: протез, нейростимулятор с электродами, специальные датчики на пальцах. Сегодня пилоты-испытатели могут различать с помощью протезов твердый предмет или мягкий, а также его размер. Помимо платформы по очувствлению, наша команда разрабатывает собственные нейростимуляторы и электроды для симптоматического лечения нейродегенеративных заболеваний – сказал Андрей Давидюк, генеральный директор «Моторика».

Инженеры другого резидента – «Лифт центр» - разрабатывают инвазивные нейроимпланты для восстановления утерянных функций организма, включая двигательную активность, с помощью инновационной гибридной 3D-печати нейропротезов NeuroPrint. Разработки уже проходят испытания на приматах.

Среди неинвазивных нейроинтерфейсов можно выделить продукты компании «Нейри», которая разрабатывает устройства для считывания мозговой активности в реальном времени. Например, компания разработала нейроуправляемые игры и нейроустройство Mind Tracker для отслеживания состояний мозга. Также внимания заслуживает шлем iNeurofeedback компании-резидента «Брейнстарт», который позволяет мгновенно детектировать изменения активности собственного мозга и управлять ей с помощью метода биологической обратной связи (БОС). Если говорить про управление нейроинтерфейсами силой мысли, в этом направлении представлена компания «Нейрочат», которая разрабатывает систему нейротренинга, которая позволяет общаться людям с нарушениями речи и движения.

«На сегодняшний день к нейропротезированию и нейроинтерфейсам относят довольно широкий ряд технологий и приложений, начиная от инвазивных интерфейсов для управления роботизированными протезами, кохлеарных имплантатов и зрительных имплантатов, и заканчивая сугубо развлекательными неинвазивными устройствами с датчиками ЭЭГ/ЭМГ для улучшенного погружения в виртуальную реальность. В портфеле Фонда “Сколково” представлены как инвазивные, так и неинвазивные решения. Для поддержки разработчиков Фонд запустил акселератор “Инновации в реАблитации”. Более 20 ведущих производителей ТСР, медицинских учреждений, вузов, инвестиционных фондов, центров развития инноваций готовы вкладываться в лучших участников акселератора: инвестировать, расширять продуктовую линейку, приобретать инновационные решения, производить и дистрибутировать. Победители программы смогут податься на грант на доращивание. С помощью инноваций мы вместе поможем людям с ОВЗ повысить качество жизни», - сказала Камила Зарубина, управляющий директор центра биомедицинских технологий Фонда «Сколково».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» в 2023 г. увеличилась на 43% по сравнению с 2022 г. и составила 508 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 95 тыс.