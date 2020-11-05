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Электрод Electrode электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом)

Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом)


05.11.2020 Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды
08.02.2016 Мозговой электрод снимает барьер между человеком и машиной
12.01.2015 Гибкие электроды решают проблему нейроинтерфейса
21.03.2012 Нанокомпозиты увеличат емкость батарей в 10 раз
26.12.2011 Электроды из водорослей расщепляют воду
28.10.2010 Добровольцам вживили в мозг электроды для управления компьютером

Публикаций - 316, упоминаний - 345

Электрод упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 4
BBK Electronics Corp 277 1
Самолёт ГК 1649 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 8
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 10
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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