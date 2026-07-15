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Индексная книга (каталог) CNews*
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Левин Олег

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Химики СПбГУ придумали, как предотвратить короткое замыкание изнутри электронных устройств 1
29.11.2023 Ученые СПбГУ создали полимерный слой для защиты литий-ионных батарей от взрывов и возгораний 1
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Левин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11020 1
РНФ - Российский научный фонд 189 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10623 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26620 2
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 121 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2703 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1054 1
Электроэнергетика - Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 52 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 276 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26193 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 166 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2509 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1372 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Астахов Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 2
Европа 24918 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19441 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2264 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 2
Литий - Lithium - химический элемент 661 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 729 1
Ботаника - Растения - Борщевик 14 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4492 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10261 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 478 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5474 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 943 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2103 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33537 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18059 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1111 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1507 1
Зоология - наука о животных 2876 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4629 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 881 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 1
Металлы - Никель - Nickel 358 1
Металлы - Медь - Copper 857 1
Ботаника - Растения - Plantae 1158 1
ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
Известия ИД 759 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 643 3
РАН - Российская академия наук 2118 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 458 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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