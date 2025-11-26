Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196158
ИКТ 15119
Организации 11638
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85583
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Neiry Headband

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.11.2025 В России создали управляемых голубей-биодронов с вживленными нейрочипами 1
25.06.2025 Россияне впервые запустили в стратосферу животных с нейроимплантами в головном мозге. Видео 1
19.04.2024 Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения 1
04.09.2023 Россияне создали «первый в мире» транспорт, управляемый с помощью мысли. Видео 2
24.08.2023 Neiry запускает массовые продажи своих устройств 3
16.11.2022 Россияне создали «фитнес-трекер» для мозга 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Neiry Headband и организации, системы, технологии, персоны:

Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 6
Yandex - Яндекс 9048 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 52 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 116 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 1
Наушники - Headphones 4424 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5032 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21382 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1359 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13671 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10212 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7864 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1725 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3049 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15325 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16876 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4632 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12992 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1281 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 19 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 92 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 204 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 768 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 491 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10686 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14658 1
Система жизнеобеспечения 166 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 185 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2388 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 1
Segway Ninebot 39 3
Neiry Headphones 4 2
Neiry Buds 3 1
Google Android 15119 1
Apple iOS 8519 1
Apple macOS 2382 1
Microsoft Windows 16754 1
Apple - App Store 3074 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1336 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 359 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5216 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 1
Панков Александр 80 3
Панов Александр 11 2
Алтухов Павел 1 1
Шилин Сергей 1 1
Александрова Татьяна 2 1
Лебедев Михаил 72 1
Михайлов Владимир 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 2
Земля - планета Солнечной системы 10824 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47163 1
Индия - Bharat 5825 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1087 4
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 533 4
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 695 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21293 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 178 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10141 2
Зоология - наука о животных 2851 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1315 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6972 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8002 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 279 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26918 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5497 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 817 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1506 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3805 1
Английский язык 6984 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5953 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6641 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4565 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1465 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 859 1
Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1277 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1262 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 777 1
Зоология - Животные - Птицы - Голуби - Columba - Голубиная почта - Pigeon mail 29 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 2
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще