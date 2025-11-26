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Neiry Headband
СОБЫТИЯ
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Neiry Headband и организации, системы, технологии, персоны:
|Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 6
|Yandex - Яндекс 9048 1
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 2
|НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 52 2
|Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 116 1
|Панков Александр 80 3
|Панов Александр 11 2
|Алтухов Павел 1 1
|Шилин Сергей 1 1
|Александрова Татьяна 2 1
|Лебедев Михаил 72 1
|Михайлов Владимир 39 1
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