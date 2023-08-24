Neiry запускает массовые продажи своих устройств

Российская биотех-лаборатория Neiry объявляет о старте массовых продаж своих нейроинтерфейсов Mind Tracker в России и во всем мире. До настоящего времени продукт был доступен лишь ограниченному числу пользователей по предзаказу. Об этом CNews сообщили представители Neiry.

Майнд-трекер Neiry — это продукт для массового потребителя, он представлен в двух формфакторах: повязка на голову Neiry Headband и беспроводные наушники Neiry Headphones. Оба гаджета оснащены сухими позолоченными электродами, считывающими электроэнцефалограмму.

С помощью майнд-трекера каждый человек может получить доступ к данным об активности своего головного мозга в реальном времени. Программное обеспечение расшифровывает сигнал в понятные каждому метрики — их сейчас более 20: усталость, концентрация, фокус, стресс, состояние потока, когнитивная загруженность мозга и многие другие. На основе этих данных пользователи могут управлять своей загрузкой, продуктивностью и лучше справляться со стрессом.

Neiry Headband

«Mind-Tracker — это как фитнес-браслет, только для мозга. Миллионы людей носят фитнес-трекеры, но они не показывают самого интересного — того, что происходит у нас в голове! Думаю, майнд-трекеры как новая продуктовая категория станут не менее популярными, чем фитнес-трекеры. И это лишь начало проникновения нейротехнологий в нашу повседневную жизнь», — сказал Александр Панов, CEO Neiry.

Новая функция Productivity определит индивидуальные и уникальные для каждого пользователя интервалы «работа-отдых». Кому-то нужно делать перерывы каждые 40 минут, а у других мозг устает после 15 минут работы над одной задачей — майнд-трекер подскажет, когда нужно сделать паузу и в течение какого времени мозг полностью перезагрузится. В результате человек научится определять свой оптимальный рабочий ритм, максимальную продуктивность, будет меньше уставать и вовремя разгружать свой мозг.

Neiry Headphones

По данным Фонда общественного мнения, около 70% россиян испытывают стресс и тревогу. С помощью нового курса Stress Resistance, доступного в приложении майнд-трекера, человек может научиться лучше бороться со стрессом. В рамках 25 занятий он учится контролировать свой альфа-ритм с помощью биологической обратной связи. Пользователь запускает приложение, закрывает глаза и расслабляется. Если у него это получается, то значения мощности альфа-волн увеличиваются и слышен шум леса и моря. А если в голову прилетают тревожные мысли и мощности альфа-волн уменьшаются, то примешиваются звуки города.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

За первые полгода закрытых продаж было продано повязок и наушников более чем на $300 тыс. в 19 странах мира. Устройства Neiry пользуются популярностью не только у пользователей, но и у научного сообщества. Так, нейроэнтузиасты, пользуясь открытым API, подключили Neiry Headband к электросамокату и научились управлять его скоростью с помощью «силы мысли». В планах компании — дальнейшее развитие продукта и экспансия на международные рынки.

Технологическая база и технические решения, которые лежат в основе продукта, разрабатывались и накапливались в течение пяти лет в России. Приложение доступно в App Store и Windows Store. Устройства Neiry доступны для заказа на сайте. Цена повязки — 69 990 руб., наушников — 99 990 руб.

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Neiry — российская биотех-лаборатория и разработчик уникальных ИТ-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий, резидент Фонда «Сколково», участник программы пилотирования инноваций Агентства инноваций Москвы. Компания основана в 2017 г., в штате более 40 человек, >70% — доля разработчиков и инженеров в команде. За последние пять лет компания привлекла 541 млн руб. инвестиций.