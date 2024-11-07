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Neiry Headphones

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 1
24.08.2023 Neiry запускает массовые продажи своих устройств 1
16.11.2022 Россияне создали «фитнес-трекер» для мозга 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Neiry Headphones и организации, системы, технологии, персоны:

Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 3
Восход ФГБУ НИИ 716 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4837 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 52 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 1
Верный - торговая сеть 323 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 3
Наушники - Headphones 4424 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1359 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10686 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 768 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3619 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21382 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14658 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 185 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 57 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16876 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5032 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3171 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1725 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12992 1
Neiry Headband 7 2
Neiry Buds 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1336 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 359 1
Apple - App Store 3074 1
Microsoft Windows 16754 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
Google Android 15119 1
Apple macOS 2382 1
Apple iOS 8519 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 291 1
Панков Александр 80 3
Панов Александр 11 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Калаев Дмитрий 27 1
Александрова Татьяна 2 1
Алтухов Павел 1 1
Потанин Владимир 90 1
Волотовская Елена 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47163 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 533 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 695 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8002 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1087 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
Английский язык 6984 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 817 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6641 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4565 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1465 1
Пифия Крыса 2 1
Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1315 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 1
Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6972 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5497 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26918 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 279 1
РИА Новости 1028 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
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