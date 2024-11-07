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Neiry Headphones
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.11.2024
|Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 1
|24.08.2023
|Neiry запускает массовые продажи своих устройств 1
|16.11.2022
|Россияне создали «фитнес-трекер» для мозга 1
Neiry Headphones и организации, системы, технологии, персоны:
|Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 3
|Восход ФГБУ НИИ 716 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4837 1
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
|Панков Александр 80 3
|Панов Александр 11 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Александрова Татьяна 2 1
|Алтухов Павел 1 1
|Потанин Владимир 90 1
|Волотовская Елена 45 1
|РИА Новости 1028 1
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