Панов Александр


УПОМИНАНИЯ


Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education 1
16.11.2022 Россияне создали «фитнес-трекер» для мозга 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 1
29.01.2014 Hosting Community проводит ребрендинг 1
19.06.2012 Холдинг РБК завершил приобретение Ru-Center 1
20.10.2011 В Москве впервые прошла международная конференция WorldHostingDays 1
11.04.2011 Новый владелец решил проблемы Ru-Center 1
06.02.2008 Запущена новая адресация Сети 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Панов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 460 5
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 3
МегаФон 9587 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 15 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 25 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Ростелеком 10106 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 64 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
Nginx - Энджайникс 181 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 41 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 15 1
PeterHost - Петерхост 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 2
Альфа-Банк 1825 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 1
Coursera 58 1
Русагро Группа Компаний 324 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 425 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 137 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 31 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 356 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 269 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 153 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1035 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2032 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 2
Data Fusion - Слияние данных 78 2
Data monetization - Монетизация данных 1761 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 110 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 375 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 259 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 395 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 33 2
Microsoft Windows 2000 8664 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
Google Android 14473 1
Apple iOS 8112 1
Apple macOS 2180 1
Microsoft Windows 16127 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Docker - Платформа распределённых приложений 401 1
Google TensorFlow 93 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Stafory - робот Вера 347 1
Python PyTorch 56 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Neiry Headphones 3 1
Neiry Headband 5 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Панков Александр 78 8
Колесников Андрей 89 2
Абаркин Александр 2 2
Каем Кирилл 40 2
Гусев Александр 41 2
Кирьянова Александра 142 2
Безбогов Сергей 58 2
Мартынова Елена 87 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Драль Алексей 4 2
Старостин Александр 7 2
Голицын Сергей 37 2
Карпов Евгений 53 2
Трофимова Екатерина 6 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Кушнарёв Иван 2 2
Натарова Елена 3 2
Воробьев Андрей 182 1
Гребенников Сергей 35 1
Шкиттин Алексей 2 1
Стафеев Денис 6 1
Серебряникова Анна 77 1
Кулик Вадим 190 1
Новиков Павел 104 1
Захаров Дмитрий 46 1
Нейман Алексей 7 1
Райгородский Андрей 43 1
Мерзляков Антон 16 1
Гагарин Юрий 93 1
Бурнаев Евгений 22 1
Conrad David - Конрад Дэвид 2 1
Карецкий Ярослав 1 1
Саркисов Тигран 37 1
Наумов Даниил 8 1
Потапова Екатерина 13 1
Зеленков Юрий 39 1
Лаврухин Сергей 5 1
Подлипский Никита 2 1
Алтухов Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Германия - Федеративная Республика 12857 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 956 1
Испания - Королевство 3746 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1956 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1201 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 2
Английский язык 6820 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 2
Ботаника - Растения - Plantae 1102 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 310 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 370 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 255 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Экономический эффект 1158 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Цифровое право - Цифровые права 127 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 133 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 9 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 7 1
Ultimate Education - Fashion Factory 1 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
