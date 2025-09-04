Разделы

Старостин Александр


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 WhoIsBlogger и First Data сделали поиск блогеров более персонализированным 1
24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
23.12.2024 «Ростелеком» и First Data создадут сервисы для персонализации клиентского опыта с помощью ИИ 1
29.10.2024 Фанаты Apple предпочли айфонам умные часы 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
27.11.2013 В Москве наградили победителей детского кинофестиваля «Kid Witness News КиноСТАРТ 2013» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Старостин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

First Data - Ферст Дата 5 5
Yandex - Яндекс 8072 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9037 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3032 2
МегаФон 9567 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 25 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 15 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4326 2
Ростелеком 10097 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Nginx - Энджайникс 181 1
Apple Inc 12406 1
Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 3 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1189 1
Т2 - Т2 Мобайл - Redllama - АйФокс Груп 4 1
Миранда-Медиа 65 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2933 2
Альфа-Банк 1819 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2607 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 136 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7870 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Русагро Группа Компаний 321 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 1
Coursera 58 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3056 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3254 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12496 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1881 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1253 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1394 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1441 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 122 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7799 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7124 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5598 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21535 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3410 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8409 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 401 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4424 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11056 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2321 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 702 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2726 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 108 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 2
Data Fusion - Слияние данных 78 2
Data monetization - Монетизация данных 1759 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9958 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2311 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2030 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1501 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12688 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5016 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 375 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21886 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2022 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1450 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5077 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3690 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22356 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16590 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5737 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1116 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 723 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 149 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17595 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 33 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1868 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1060 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 800 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Google TensorFlow 92 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Stafory - робот Вера 347 1
Python PyTorch 56 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 301 1
Docker - Платформа распределённых приложений 400 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Apple iPhone 16 132 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 1
Apple iPhone 15 146 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 510 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1169 1
Мартынова Елена 87 2
Безбогов Сергей 58 2
Панков Александр 78 2
Каем Кирилл 40 2
Гусев Александр 41 2
Кирьянова Александра 141 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Голицын Сергей 37 2
Карпов Евгений 53 2
Трофимова Екатерина 6 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Драль Алексей 4 2
Кушнарёв Иван 2 2
Абаркин Александр 2 2
Панов Александр 10 2
Натарова Елена 3 2
Матвеев Артем 2 1
Виноградова Лидия 1 1
Соболев Антон 2 1
Новиков Павел 103 1
Серебряникова Анна 76 1
Кулик Вадим 190 1
Нейман Алексей 7 1
Райгородский Андрей 43 1
Мерзляков Антон 16 1
Гагарин Юрий 93 1
Бурнаев Евгений 22 1
Саркисов Тигран 37 1
Наумов Даниил 8 1
Потапова Екатерина 13 1
Зеленков Юрий 39 1
Ануфриев Александр 3 1
Стадник Анастасия 1 1
Блинов Артем 6 1
Бельтюкова Полина 1 1
Ольга Полугодина 1 1
Мизюрин Роман 5 1
Элердова Милана 9 1
Карасев Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 3
Земля - планета Солнечной системы 10542 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1259 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2863 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 735 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1559 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1654 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 309 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 78 1
Германия - Федеративная Республика 12854 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 1
Испания - Королевство 3746 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 951 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1595 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1198 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 122 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1946 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5354 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10426 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5229 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6170 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1632 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6241 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2781 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5170 2
Ботаника - Растения - Plantae 1102 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1865 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9677 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 308 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1431 1
Английский язык 6815 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2327 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3300 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4226 1
Экономический эффект 1154 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6210 1
Зоология - наука о животных 2741 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 438 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8145 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1358 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 980 1
Информатика - computer science - informatique 1119 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5852 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1310 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 754 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 754 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1050 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 382 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 564 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1211 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381909, в очереди разбора - 735838.
Создано именных указателей - 182222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

