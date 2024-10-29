Фанаты Apple предпочли айфонам умные часы

Онлайн-продажи умных часов Apple Watch 10 в России выросли на 42% по сравнению с онлайн-продажами предыдущей модели, в то время как iPhone 16 покупали онлайн лишь на 23% чаще, чем годом ранее. А вот продажи наушников AirPods 4 и вовсе «провалились», снизившись на 67%. К таким выводам пришли аналитики adtech-компании First Data, проанализировав онлайн-покупки новинок Apple в течение месяца после старта продаж и сравнив их с результатами аналогичного периода 2023 г. Об этом CNews сообщили представители First Data.

В 2024 г. из всех новинок Apple высокий рост продаж показали только Apple Watch. За прошедший месяц Apple Watch 10 купили онлайн 382 раза на общую сумму 22,3 млн руб., тогда как в 2023 г. модель Apple Watch 9 купили 268 раз на общую сумму 15,6 млн руб. Одновременно с новой версией за прошедший месяц россияне 1436 раз купили Apple Watch 9 на сумму 57,7 млн руб.

Средняя стоимость часов Apple Watch 10 в онлайн-магазинах в период с сентября по октябрь 2024 г. составила 58 382 руб., Apple Watch 9 — 40 267 руб.

Также аналитики выяснили, что за месяц с момента старта продаж наушники Apple AirPods 4 купили онлайн 1060 раз на общую сумму 22 млн руб., за аналогичный период 2023 г. AirPods 3 купили 3251 раз, на сумму 53 млн руб. — продажи снизились на 67% год к году. Одновременно с выходом четвертой новинки россияне 898 раз купили Apple AirPods 3 на сумму 14,9 млн руб.

Средняя стоимость Apple AirPods 4 составила 20 974 руб., Apple AirPods 3 — 16 443 руб.

Что касается iPhone 16, то за месяц с начала продаж покупатели приобрели его онлайн 6054 раза на общую сумму 1,034 млрд руб., что на 23% больше, чем iPhone 15 на старте в 2023 г. Предыдущую модель покупали 4930 раз на сумму 980 млн руб. При этом количество покупок iPhone 15 превышает покупки iPhone 16 в 17 раз после старта продаж последней модели.

Средняя стоимость iPhone 16 в онлайне на момент исследования — 171 779 руб., iPhone 15 — 110 271 руб.

Часть онлайн-покупок приходится на кастомизированные модели, средняя стоимость которых составляет почти 600 тыс. руб. На данный момент самый дорогой iPhone 16 стоил 716 тыс. руб. Однако, это не рекорд, потому что в 2023 г. самый дорогой кастомный iPhone 15 обошелся своему пользователю в 798 тыс. руб.

«Мы видим, что интерес россиян к Apple Watch вырос, что в целом отражает тренд на умные часы, чего нельзя сказать о новой модели смартфона и о наушниках. Количество онлайн-покупок iPhone 16 выросло, но незначительно, что еще раз подтверждает, что ажиотажа вокруг нового смартфона на российском рынке не случилось», — сказал Александр Старостин, СЕО и сооснователь Adtech-платформы First Data.