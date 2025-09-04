WhoIsBlogger - WIB - Даблюайби

Получите все материалы CNews по ключевому слову
WhoIsBlogger (WIB) — экосистема для аналитики инфлюенс-маркетинга, основанная на изучении
более 1 млн блогеров и 50 млн верифицированных подписчиков. Технологическая основа
компании позволяет более 5 лет вести непрерывный мониторинг активности блогеров во всех
ключевых форматах, включая исчезающий и удаляемый блогерами контент для идентификации
упоминания брендов.
УПОМИНАНИЯ
|04.09.2025
|WhoIsBlogger и First Data сделали поиск блогеров более персонализированным 2
|13.05.2025
|Объем рынка блогеров в России в 2024 году достиг порядка 60 млрд рублей 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381941, в очереди разбора - 735294.
Создано именных указателей - 182271.
