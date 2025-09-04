Разделы

WhoIsBlogger и First Data сделали поиск блогеров более персонализированным

WhoIsBlogger, экосистема решений для аналитики блогеров, объявляет об интеграции с компанией First Data из области персонализации рекламы. Решение позволяет брендам и агентствам подбирать блогеров на основе данных о реальных онлайн-покупках пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Интеграция компаний позволит подбирать инфлюенсеров по данным о покупках их подписчиков.

В интерфейсе платформы WhoIsBlogger можно задать параметры целевой аудитории: от покупки конкретного бренда или товара, в том числе на маркетплейсах, до выбора категории товаров или услуг, диапазона стоимости, объема покупок в штуках или деньгах, а также их комбинаций (например, люди, купившие декоративную косметику бренда X стоимостью от 1000 руб. не менее двух раз за последние три месяца). Система позволяет сегментировать частых или крупных покупателей, выделять премиум- и масс-маркет сегменты, а также находить клиентов прямых и косвенных конкурентов. С применением технологий платформы WhoIsBlogger на основе данных First Data определяются блогеры и каналы, которые популярны среди целевой аудитории.

Интеграция с First Data осуществляется исключительно на основе агрегированных, обезличенных данных без возможности идентификации отдельного человека. Такой подход обеспечивает высокую точность аналитики при строгом сохранении конфиденциальности.

Доступны данные о покупках в широком спектре категорий товаров и услуг, включая: данные о покупках на крупнейших российских маркетплейсах и в онлайн-магазинах; бытовую технику и электронику; одежду, обувь, косметику и парфюмерию; FMCG и готовую еду; детские товары, зоотовары, товары для дома и ремонта; автотовары, спорттовары и товары для хобби; услуги в сфере красоты и здоровья, образование, авиабилеты и др.

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика
Безопасность

Для брендов, которые работают с инфлюенсерами, это означает появление дополнительного слоя данных — теперь можно сортировать блогеров по наличию реальных покупателей товаров среди их подписчиков. Появилась возможность проверять блогера не только по соцдему его аудитории, интересам и поведенческим характеристикам, но и по транзакционным данным: у кого из блогеров аудитория покупает товары нужного бренда или категории, в каком ценовом сегменте, как часто и на какие суммы. Это дает еще больше инструментов для точной и быстрой оценки релевантности блогеров.

Лев Грунин, CEO WhoIsBlogger: «Мы видим огромный потенциал в объединении нашей уникальной аналитики с транзакционными данными First Data. Это шаг к еще более быстрому и эффективному подбору блогеров».

Александр Старостин, СЕО и сооснователь First Data: «В современном маркетинге данные — это не просто ресурс, а фундамент доверия и эффективности. Интеграция First Data с платформой WhoIsBlogger — это стратегический шаг к более точному пониманию аудитории и максимальному возврату инвестиций в инфлюенс-кампании».

