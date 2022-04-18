Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Dral Emeli Драль Эмили


УПОМИНАНИЯ


Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
02.10.2018 «Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Dral Emeli и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9587 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 25 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 15 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
Yandex - Яндекс 8091 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Nginx - Энджайникс 181 1
Альфа-Банк 1825 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 276 1
Лента - Утконос 178 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 137 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Русагро Группа Компаний 324 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 1
Coursera 58 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 3
Data monetization - Монетизация данных 1761 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 110 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2032 2
Data Fusion - Слияние данных 78 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 375 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 729 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 149 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1699 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3647 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 565 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 33 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1870 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Google TensorFlow 93 1
Python PyTorch 56 1
Docker - Платформа распределённых приложений 401 1
Stafory - робот Вера 347 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Драль Алексей 4 3
Трофимова Екатерина 6 2
Безбогов Сергей 58 2
Панков Александр 78 2
Мартынова Елена 87 2
Гусев Александр 41 2
Старостин Александр 7 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Голицын Сергей 37 2
Каем Кирилл 40 2
Карпов Евгений 53 2
Кирьянова Александра 142 2
Кушнарёв Иван 2 2
Абаркин Александр 2 2
Панов Александр 10 2
Натарова Елена 3 2
Аршавский Анджей 31 1
Князев Николай 5 1
Алабин Владимир 1 1
Бугайченко Дмитрий 2 1
Воронцов Вячеслав 1 1
Алексеев Тимофей 4 1
Мерзляков Антон 16 1
Саркисов Тигран 37 1
Нейман Алексей 7 1
Наумов Даниил 8 1
Гагарин Юрий 93 1
Серебряникова Анна 77 1
Новиков Павел 104 1
Кулик Вадим 190 1
Райгородский Андрей 43 1
Зеленков Юрий 39 1
Потапова Екатерина 13 1
Бурнаев Евгений 22 1
Стадник Анастасия 1 1
Блинов Артем 6 1
Мизюрин Роман 5 1
Элердова Милана 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1956 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Испания - Королевство 3746 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 956 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1201 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
Ботаника - Растения - Plantae 1102 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 310 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1361 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Английский язык 6820 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Экономический эффект 1158 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
Информатика - computer science - informatique 1120 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1311 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 116 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 756 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще