Чернов Алексей


УПОМИНАНИЯ


Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
14.05.2024 Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
19.01.2011 В «Космической связи» назначены два новых руководителя подразделений 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чернов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
МегаФон 9587 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 25 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 15 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
First Data - Ферст Дата 5 2
VK - Mail.ru Group 3504 1
Ростелеком 10106 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Katelco - Кателко - Казахстанские телекоммуникации 3 1
Nginx - Энджайникс 181 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 194 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 42 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 3
Альфа-Банк 1825 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Русагро Группа Компаний 324 1
Гранит СКТБ - Алма-Атинское специальное конструкторское бюро 1 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 1
Coursera 58 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 3
Data Fusion - Слияние данных 78 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 110 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 2
Data monetization - Монетизация данных 1761 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 485 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2032 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 375 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4287 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1778 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 729 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 149 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 33 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Google TensorFlow 93 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Stafory - робот Вера 347 1
Python PyTorch 56 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
Docker - Платформа распределённых приложений 401 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Голицын Сергей 37 3
Мартынова Елена 87 2
Безбогов Сергей 58 2
Старостин Александр 7 2
Четыркин Алексей 3 2
Панков Александр 78 2
Каем Кирилл 40 2
Гусев Александр 41 2
Кирьянова Александра 142 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Карпов Евгений 53 2
Трофимова Екатерина 6 2
Драль Алексей 4 2
Кушнарёв Иван 2 2
Абаркин Александр 2 2
Панов Александр 10 2
Натарова Елена 3 2
Плотников Сергей 7 1
Новиков Павел 104 1
Серебряникова Анна 77 1
Кулик Вадим 190 1
Нейман Алексей 7 1
Райгородский Андрей 43 1
Мерзляков Антон 16 1
Гагарин Юрий 93 1
Бурнаев Евгений 22 1
Саркисов Тигран 37 1
Наумов Даниил 8 1
Потапова Екатерина 13 1
Зеленков Юрий 39 1
Стадник Анастасия 1 1
Блинов Артем 6 1
Суржко Денис 8 1
Замолотов Василий 1 1
Белинский Александр 1 1
Мизюрин Роман 5 1
Элердова Милана 9 1
Фетисов Алексей 61 1
Смоленский Александр 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 4
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Германия - Федеративная Республика 12857 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Испания - Королевство 3746 1
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 956 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 94 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Россия - УФО - Свердловская область 1667 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1201 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1956 1
Европа 24508 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 2
Ботаника - Растения - Plantae 1102 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 310 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Английский язык 6820 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Экономический эффект 1158 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1361 1
Информатика - computer science - informatique 1120 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1311 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 756 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 84 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 310 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
