Индексная книга (каталог) CNews*
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Космическая связь ЦКС Центр космической связи Центр дальней космической связи
СОБЫТИЯ
Публикаций - 32, упоминаний - 39
Космическая связь и организации, системы, технологии, персоны:
|Пехтерев Сергей 56 5
|Прохоров Юрий 64 5
|Малевинский Станислав 2 2
|Braastad Richard - Браастад Ричард 2 2
|Дука Александр 5 1
|Чернов Алексей 4 1
|Вашкевич Виталий 1 1
|Прохоров Николай 4 1
|Авдеев Александр 16 1
|Волин Алексей 125 1
|Плотников Сергей 8 1
|Медведев Дмитрий 1667 1
|Шуба Виталий 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489471, в очереди разбора - 720702.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489471, в очереди разбора - 720702.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.