DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems

Hughes Network Systems
|09.12.2005
Sea Launch подписала с Hughes Network Systems контракт о запуске спутника Spaceway-3
Международный оператор пусковых услуг компания Sea Launch подписала с компанией Hughes Network Systems, LLC контракт о запуске с плавучей пусковой платформы Odyssey телекоммуникационного спутника Spaceway-3, сообщает РБК. В ходе запуска по программе Sea Launch (морской ста
|05.09.2002
Hughes Network Systems предоставит технологию широкополосной спутниковой связи украинскому оператору Datasat
Сегодня Hughes Network Systems, Inc.(HNS), мировой лидер в области широкополосных спутниковых решений DIRECWAY, сообщил о подписании соглашения с компанией Datasat, оператором спутниковой связи в Украи
|09.07.2002
Hughes Network Systems предоставит широкополосный спутниковый доступ в интернет китайским пользователям
Миллионы частных пользователей в южных провинциях Китая в скором времени получат возможность подключиться к интернету через спутниковую систему американской компании Hughes Network Systems, которая заключила соглашение по поставке терминального оборудования для спутниковой связи в китайскую провинцию Шандунь. Скорости передачи данных будет в семь раз выше,
|25.06.2001
Hughes Network Systems открыла услуги широкополосного спутникового доступа в интернет DirecWay
Американская компания Hughes Network Systems, отделение General Motors Corporation, сообщила о вводе в эксплуатацию новой коммерческой услуги DirecWay - широкополосного спутникового доступа в интернет. Услуга ориент
|10.05.2000
MicroMax Computer Intelligence, Inc. сообщила о присвоении ей статуса дистрибьютора Hughes Network Systems (HNS)
x Computer Intelligence, Inc. - сетевой интегратор и дистрибьютор коммуникационного и индустриального оборудования, работающая на рынке СНГ с 1990 года, сообщила о присвоении ей статуса дистрибьютора Hughes Network Systems (HNS). HNS является крупным производителем систем на основе спутниковых терминалов с малой апертурой (VSAT), а также разработчиком коммерческих сетевых приложений на осно
|18.01.1999
Французское правительство намерено использовать спутниковые технологии Hughes Network Systems для связи посольств
Правительство Франции планирует использовать технологию VSAT производства компании Hughes Network Systems (HNS) для создания коммуникационной сети, которая свяжет все посольства на территории всей планеты. Спутниковые технологии от HNS в качестве средств обеспечения своих гло
