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Syrus Systems Сайрус Системс Инжиниринг Сайрус Системз Сайрус Системс Корпорейшн

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 1
25.09.2018 США подготовили санкции против российских «киберпреступных» компаний 1
09.11.2011 В ЦКС «Дубна» развернута первая земная станция спутниковой связи Ka-диапазона 1
24.07.2009 Spirent Communications выпустила новый имитатор сигналов ГНСС 1
08.06.2009 Syrus Systems займется техподдержкой сети ТСС «Ростелекома» 1
07.08.2008 «Билайн» внедрил систему мониторинга MasterClaw 1
23.01.2006 В Москве открывается 8-я Международная выставка и конференция CSTB 2006 1
10.03.2005 В Самарской области запустят мультисервисную сеть 1
07.02.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
04.02.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
02.02.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
02.02.2005 В Самарской области построят мультисервисную сеть 1
31.01.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
28.01.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
26.01.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
22.10.2004 Администрация Самарской области внедрит мультисервисную сеть связи 1
18.10.2004 "Югра-Телеком" запустила спутниковую сеть связи 1
29.09.2004 Центробанк внедрит систему мониторинга ВОЛС Amficom Optic от Syrus Systems 1
22.09.2004 Alcatel поставит Syrus комплекс для мониторинга спутников связи 1
21.09.2004 "Космическая связь" ведрит систему мониторинга связи спутника Kazsat 1
22.04.2004 Первый этап запуска спутниковой мультисервисной системы связи стартует в Красноярском крае 1
20.04.2004 Российские ИТ-компании ведут экспансию на запад СНГ 1
25.12.2003 Телерадиосеть России определила стратегических партнеров 1
27.10.2003 "Космическая связь" создаст систему мониторинга космических аппаратов 1
27.10.2003 "Космическая связь" создаст систему мониторинга космических аппаратов 1
02.07.2003 "Вымпелком" оптимизирует свою сеть с помощью MasterQuest 3
22.05.2003 Спутниковая мультисервисная сеть на Дальнем Востоке обретает конкретные очертания 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Syrus Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 14
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 10
Irdeto Access B.V. 39 7
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 7
Сателлит ЛТД 9 7
Контур-М 13 7
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 7
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 7
Профитт 8 7
Элогар 10 7
Kramer Electronics 19 7
ТелКо Групп 21 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 7
Lenovo Motorola 3566 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 7
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
Космос ТВ 44 6
RIZ Transmitter Co 6 6
Kudelski Group - Kudelski SA - Nagravision - Nagra Kudelski - Nagra 9 6
РуСат 65 6
Apple Inc 13156 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 6
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 1
Цифровое оружие и защита 4 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 1
Тералинк - Телеком Транспорт 22 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 7
Телко Медиа 11 7
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 6
Hallmark 19 6
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Дайвтехносервис 4 1
Аэрокомпозит 3 1
Роскосмос - ОРКК - СПП НПК - Системы прецизионного приборостроения Научно-производственная корпорация 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 7
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 259 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 7
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 172 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
DRM - Digital Radio Mondiale 11 6
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Телевидение цифровое - Conax 16 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 2
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
Трассирование - Трассировка 76 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Syrus Systems - Amficom Optic 1 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Киселева Елена 5 1
Калин Александр 3 1
Хасаев Габибулла 1 1
Menendez Bob - Менендес Боб 1 1
Graham Lindsey - Грэм Линдси 4 1
Прохоров Юрий 64 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Европа 24964 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 47 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 27 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 53 1
Казахстан - Республика 6048 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Дания - Королевство 1337 1
Европа Восточная 3138 1
Израиль 2856 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
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Euronews - телеканал 52 7
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
National Geographic 95 7
РБК ТВ - телеканал 83 6
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Federal Register 7 1
FashionTV 16 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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