Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CSTB Telecom & Media
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Публикаций - 37, упоминаний - 50
CSTB Telecom & Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 134 4
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
|Shopping Live 4 1
|Безруков Андрей 26 2
|Кореш Виктор 72 2
|Стюгин Михаил 15 1
|Волин Алексей 113 1
|Клименко Андрей 5 1
|Milne Chris - Милн Крис 2 1
|Холодов Алексей 11 1
|Кроль Алексей 8 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 363 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|NYT - The New York Times 511 1
|Apps4All 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru