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CSTB Telecom & Media


14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
23.01.2020 Резидент «Сколково» выводит Bitmovin на российский рынок 3
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ 1
29.01.2016 «НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта 1
26.01.2016 GS Group открывает для телезрителей сверхвысокую четкость телевидения в формате Ultra HD 1
25.01.2016 Ericsson: аудитория мобильного ТВ в России выросла за два года больше чем на треть 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 2
20.01.2016 «СмартЛабс» привезет на CSTB 2016 несколько новинок 1
29.01.2015 Huawei впервые представила в России новые решения и бизнес-модели в области видео-услуг 4K 1
29.01.2013 Ericsson представил в России портфель комплексных end-to-end ТВ-решений нового поколения 1
28.01.2013 В России появится единая платформа для обмена медиаданными 1
14.01.2013 Сформирована программа форума CSTB’2013 2
09.02.2012 Huawei представила решение для передачи видеосигнала высокой четкости через мобильные сети 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
01.02.2012 В решении TelecomTV от BCC реализована концепция интерфейса NDS Snowflake 1
25.01.2012 «Нетрис» представит на CSTB 2012 новую версию системы Netris StatServer 1
19.01.2012 7 февраля 2012 г. в Москве откроются международная выставка и форум CSTB’2012 1
15.12.2011 7 февраля 2012 г. в Москве откроются международная выставка и форум CSTB’2012 1
11.10.2011 Опубликована программа форума «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
27.09.2011 19 октября в Москве состоится форум «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
09.11.2010 Открыта регистрация на посещение Международной выставки и конференции CSTB’2011 5
23.09.2010 «РуСат» отчитался за первое полугодие 2010 г. 1
03.09.2010 3D-телевидение появилось в России 1
01.02.2010 «Акадо Телеком» и «Акадо-Столица» организуют онлайн видеотрансляцию с международной выставки CSTB 1
10.02.2009 «Дженерал ДейтаКомм» представила линейку абонентских ТВ-приставок 1
06.02.2009 CNews TV. ИТ-Неделя: CSTB, Щеголев, ICQ, Miranda vs. Mail.ru 1
04.02.2009 NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала 1
03.02.2009 CNews TV. CSTB-2009 высокие технологии меняют ТВ 1
02.02.2009 Открылась международная выставка и конференция CSTB’2009 3
28.01.2009 2 февраля откроется международная выставка и конференция CSTB’2009 1
22.01.2009 Со 2 по 5 февраля пройдет международная выставка и конференция CSTB 2009 1
18.02.2008 В Москве прошла выставка CSTB’ 2008 1
22.01.2008 4-7 февраля пройдет выставка CSTB’2008 1
14.02.2007 CSTB-2007: платное ТВ вытесняет эфир 3
05.02.2007 Открылась конференция CSTB – 2007 1
01.02.2007 5 февраля откроется выставка CSTB' 2007 2

Публикаций - 37, упоминаний - 50

CSTB Telecom & Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 615 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
Комстар Регионы 89 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Microsoft Corporation 11253 1
Eutelsat 66 1
CDNvideo 21 1
Irdeto 22 1
SES 30 1
Teleport Media 2 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Bitmovin 2 1
SAP SE 3230 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Технополис GS 39 1
GS Group - General Satellite 148 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 134 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Shopping Live 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 507 2
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 100 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 55 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 365 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 84 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 1
Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 15 1
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Безруков Андрей 26 2
Кореш Виктор 72 2
Стюгин Михаил 15 1
Волин Алексей 113 1
Клименко Андрей 5 1
Milne Chris - Милн Крис 2 1
Холодов Алексей 11 1
Кроль Алексей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 5
Европа 3804 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Восточная Европа 1701 2
Россия - Калининградская область 547 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 358 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 363 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
NYT - The New York Times 511 1
Apps4All 25 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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