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Ситников Сергей


03.06.2021 Администрация Костромской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
12.11.2015 Цифровое неравенство в России уничтожат с помощью старых телефонных линий 1
17.02.2015 Россиянам предлагают устранить «цифровое неравенство» своими руками 1
17.02.2015 Открыта первая точка доступа в интернет в рамках решения проблемы цифрового неравенства в России 1
17.02.2015 «Ростелеком» обеспечит точки доступа в интернет в 84 малых населенных пунктах Костромской области 1
10.12.2013 «Ростелеком» успешно завершил тестирование первой в стране сети LTE-450 1
08.07.2013 В России запретили мобильное мошенничество 1
13.06.2012 Николай Никифоров назначен председателем Госкомиссии по радиочастотам 1
05.05.2012 Назначен новый надзирающий за телекомом и ИТ 1
16.04.2012 Надзором за телекомом и ИТ займется военный связист 1
26.03.2012 Государство вернет МТС, «Билайну» и «Мегафону» миллионные переплаты 1
20.03.2012 Tele2 обогнал «Билайн» и МТС по числу новых частот 1
05.03.2012 Власти угрожают отключить Yota за долги 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
24.01.2012 МТС, «Билайн» и «Мегафон» доплатят государству полмиллиарда 1
12.01.2012 Распределение частот в России признано неэффективным, недобросовестным и неконкурентным 1
09.12.2011 Власти выставили «Билайну» миллиардный счет за WiFi 2
26.07.2011 Роскомнадзор планирует повысить качество мобильной связи на федеральных трассах 1
03.06.2011 Softline провела аудит системы ИБ на автомобильном заводе «Урал» 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
17.12.2010 На следующей неделе в России разрешат IPTV 3
26.10.2010 Генпрокуратура подключилась к распределению LTE-частот 1
26.10.2010 Назначен новый руководитель «Главного радиочастотного центра» 1
03.08.2010 Чиновников накажут за помощь Yota 1
08.07.2010 «Билайн» будет брать деньги за защиту от мошенников 1
07.07.2010 Власти заставляют владельцев интернет-СМИ читать e-mail 2
06.07.2010 От ФСБ и Генпрокуратуры потребовали закрыть сайты с базами данных россиян 2
28.05.2010 Россия: IPTV может оказаться вне закона 1
26.04.2010 Роскомнадзор проведет обучение кубинских специалистов радиоконтроля 1
31.03.2010 Роскомнадзор в 2009 г. выдал более 6 тыс. лицензий на осуществление деятельности в области услуг связи 2
11.03.2010 Власти заставили «НТВ-Плюс» подешеветь в 2 раза 1
08.02.2010 Иностранные телеканалы пустили в российские сети 1
05.02.2010 Роскомнадзор предоставит лицензии телекомпании Viasat для вещания в российских кабельных сетях 1
20.01.2010 Государство потеснит частников на рынке WiMAX 3
28.12.2009 Дальний Восток перейдет на цифровое ТВ летом 2010 г. 1
16.12.2009 «Скай Линк» отключают от GSM 1
11.12.2009 Персональные данные: отсрочка проверок все ближе 1
25.11.2009 «Билайн» принес в Москву мобильное ТВ 1

Публикаций - 51, упоминаний - 66

Ситников Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 12
Ростелеком Связьинвест 706 4
Комстар Регионы 89 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Акадо Телеком - Комкор 612 2
E-Ten Information Systems 75 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Питерская группа связистов 114 1
Google LLC 7177 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Comodo 25 1
Zello 20 1
Cloudflare 50 1
Telegram Group 702 1
Facebook 3768 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Twitter 2204 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
LinkedIn 521 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Флибуста 27 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ВТБ Страхование 52 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Snapchat 89 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 375 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Яндекс.Новости 29 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Калугин Сергей 162 4
Никифоров Николай 1126 4
Кореш Виктор 71 2
Путин Владимир 1828 2
Хомак Дмитрий 2 1
Лесин Михаил 9 1
Борисов Александр 30 1
Крысина Ольга 109 1
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 12 1
Журавлев Сергей 13 1
Пушкин Василий 11 1
Ткачева Мария 1 1
Воронов Александр 8 1
Аралов Александр 1 1
Ардашев Александр 1 1
Шевкунов Александр 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Ходорковский Михаил 7 1
Бортников Александр 19 1
Дерипаска Олег 19 1
Козлюк Артем 39 1
Дарбинян Саркис 35 1
Навальный Алексей 58 1
Яровая Ирина 63 1
Волин Алексей 113 1
Жаров Александр 165 1
Дуров Павел 216 1
Давыдов Денис 32 1
Малофеев Константин 98 1
Щеголев Игорь 676 1
Лугов Андрей 32 1
Рейман Леонид 422 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Украина 3398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Костромская область 230 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Антитеррор 62 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
Wikipedia - Википедия 279 1
РосКомСвобода 75 1
PornHub 23 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768002, в очереди разбора - 671687.
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