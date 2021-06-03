Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ситников Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 66
Ситников Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
|Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Калугин Сергей 162 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Кореш Виктор 71 2
|Путин Владимир 1828 2
|Хомак Дмитрий 2 1
|Лесин Михаил 9 1
|Борисов Александр 30 1
|Крысина Ольга 109 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 12 1
|Журавлев Сергей 13 1
|Пушкин Василий 11 1
|Ткачева Мария 1 1
|Воронов Александр 8 1
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|Шевкунов Александр 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Ходорковский Михаил 7 1
|Бортников Александр 19 1
|Дерипаска Олег 19 1
|Козлюк Артем 39 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Навальный Алексей 58 1
|Яровая Ирина 63 1
|Волин Алексей 113 1
|Жаров Александр 165 1
|Дуров Павел 216 1
|Давыдов Денис 32 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Лугов Андрей 32 1
|Рейман Леонид 422 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
|Wikipedia - Википедия 279 1
|РосКомСвобода 75 1
|PornHub 23 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768002, в очереди разбора - 671687.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768002, в очереди разбора - 671687.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru