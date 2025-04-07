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СканКасс ScanKass
|07.04.2025
|В сервис ScanKass добавили функционал автоматического отслеживания состояния фискальных накопителей 2
|17.08.2023
|В России создано приложение для мониторинга касс в магазинах 1
СканКасс и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2128 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
|1С 8373 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 2
|АТОЛ Frontol 53 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 400 1
|Ситников Сергей 79 2
|Телицын Евгений 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
|Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 836 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1182 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1500 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2971 1
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