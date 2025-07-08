Обновление ScanKass 0.13.4.21: модуль «Дашборды» для полной визуализации ошибок в сети

Вышло из тестирования новое обновление ScanKass 0.13.4.21 – сервиса мониторинга ошибок кассового оборудования, кассовых программ, обменов с «Честным Знаком», «ЕГАИС». В обновлении добавлен раздел для аналитики ошибок «Дашборды». Благодаря ему пользователи получают единое окно для анализа всех инцидентов в кассовой инфраструктуре.

Что дает новый раздел: график и сводка ошибок по каждой кассе и магазину – мгновенно видно, где и сколько инцидентов произошло; классификация по типам – ОФД, кассовое оборудование, сбои в кассовых программах или обмена и др.; гибкая фильтрация в разрезе оборудования, торговых объектов, организации.

Новый модуль избавляет от необходимости экспортировать данные в сторонние BI-системы или вручную сводить статистику. «Дашборды» позволяют в режиме реального времени выявлять проблемные узлы, оценивать эффективность предпринятых действий и принимать обоснованные решения по обновлению ПО, замене оборудования или обучению персонала.

Почему это важно: своевременная реакция – динамика ошибок демонстрирует, дают ли принятые меры устойчивый эффект или требуют доработки; точная аналитика – прозрачность данных помогает фокусироваться на конкретных точках, а не расходовать ресурсы на всю сеть сразу.