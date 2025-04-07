В сервис ScanKass добавили обавлен функционал автоматического отслеживания состояния фискальных накопителей

Компания ScanKass, разработчик сервиса мониторинга кассового оборудования, объявила о значительном обновлении своей платформы. В систему добавлен функционал автоматического отслеживания состояния фискальных накопителей (ФН), включая срок их действия и степень заполнения памяти, что позволяет бизнесу заблаговременно планировать замену ФН и избегать штрафов и простоев в работе. Об этом CNews сообщили представители компании «СКАТ».

Проблема своевременной замены фискального накопителя остается актуальной для всех российских компаний, использующих онлайн-кассы. Истечение срока действия ФН или его переполнение приводит к блокировке кассового аппарата, остановке продаж и риску получения штрафов от Федеральной налоговой службы. Существующие методы контроля, такие как ведение ручного учета в таблицах, проверка данных через личный кабинет оператора фискальных данных (ОФД) или анализ информации с помощью драйвера кассы, часто сопряжены со сложностями. Ручной учет трудоемок и подвержен ошибкам, данные ОФД могут быть неактуальны (например, при смене системы налогообложения срок ФН может измениться, что не всегда отражается у оператора), а работа с драйвером требует технических компетенций.

Обновленный сервис ScanKass решает эту проблему за счет полной автоматизации процесса мониторинга. Система получает наиболее актуальные данные о состоянии ФН напрямую с кассового аппарата, анализируя как установленный срок службы, так и текущий процент заполнения памяти (ФН рассчитан примерно на 250 тыс. фискальных документов). При приближении даты окончания срока действия или достижении критического уровня заполнения памяти, ScanKass автоматически отправляет превентивные уведомления ответственным сотрудникам по электронной почте или через Telegram.

«Контроль за состоянием фискального накопителя – критически важная задача для любого ритейлера, но она отнимает ресурсы и не всегда выполняется своевременно, особенно в компаниях с большим парком ККТ, – сказал Сергей Ситников, директор по развитию компании ScanKass. – Наше обновленное решение берет эту рутинную, но ответственную задачу на себя. Автоматический мониторинг и заблаговременные уведомления позволяют бизнесу избежать экстренных ситуаций, планово проводить замену ФН и обеспечивать непрерывность торговых операций в строгом соответствии с 54-ФЗ».

Разработчики ScanKass также обращают внимание, что ФН может потребовать замены до истечения официального срока службы. Основные причины – это переполнение памяти из-за высокой интенсивности продаж, технические сбои самого накопителя, необходимость перерегистрации ККТ при смене собственника или исправление ошибок, допущенных при первичной регистрации кассы. Система мониторинга ScanKass учитывает фактор заполняемости памяти, что особенно важно для торговых точек с высоким трафиком.

Новый функционал уже доступен пользователям сервиса ScanKass и помогает компаниям повысить надежность эксплуатации кассовой техники и минимизировать риски, связанные с соблюдением законодательства в области применения ККТ.