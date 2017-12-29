Мардер Наум

Медведев освободил от должности замглавы Минкомсвязи 1

Наум Мардер уволился из Минкомсвязи 2

Замглавы Минкомсвязи Мардер раскритиковал инициативы новой команды министерства 1

Замминистра Минкомсвязи Алексей Малинин покинул ведомство 1

В Минкомсвязи будет два замминистра по ИТ 1

Глава Минкомсвязи распределил обязанности между своими заместителями 1

Ветеран Мардер не захотел работать в молодой команде Минкомсвязи 3

Гендиректор Yota назначен замминистра связи 1

Гендиректор Yota может стать замминистра связи 1

Законопроект о переносимости номера может быть готов к внесению в правительство 1 июля 3

Илья Массух подал заявление об увольнении из Минкомсвязи 1

Российские операторы озвучили приоритетные задачи по упрощению процедур госрегулирования в сфере связи 3

Заместители министра продолжают работу в Минкомсвязи 1

Власти легализуют мобильные глушилки 2

НИИ Радио проведёт испытания блокираторов сигнала в закрытых помещениях 3