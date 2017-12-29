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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мардер Наум
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 162
Мардер Наум упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1572 1
|Роснефть НК 367 1
|Инвитро - Invitro 35 1
|Aviasales - Jetradar 47 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
|UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
|Google Android 10751 1
|Щеголев Игорь 676 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Жилков Евгений 6 1
|Кривошеев Марк 1 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Швондер Аркадий 1 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Мякишева Марина 84 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Ивакин Роман 49 1
|Устинов Александр 1 1
|Махонов Александр 29 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Чернов Андрей 2 1
|Путин Владимир 1824 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Киселев Александр 60 1
|Давыдов Александр 36 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Усманов Алишер 241 1
|Касперский Евгений 218 1
|Рейман Леонид 411 1
|CNews Analytics 1988 3
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 11
|ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761415, в очереди разбора - 665104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761415, в очереди разбора - 665104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru