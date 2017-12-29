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Мардер Наум


29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 2
19.05.2017 Умер экс-замминистра связи, стоявший у истоков современного телекома России 6
17.08.2016 Хакеры украли и выставили на аукцион письма экс-замминистра связи 3
16.04.2015 «Ростелеком» предоставил технические ресурсы для проведения «прямой линии с Владимиром Путиным» 1
17.12.2013 История связи: как Чубайс чуть не погубил «Ростелеком» 1
30.10.2013 «Билайн» нанял известного экс-чиновника для переговоров с властями 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
31.05.2013 Медведев освободил от должности замглавы Минкомсвязи 1
16.01.2013 «Ростелеком» созвал «клуб бывших министров связи» 3
25.12.2012 Откровения Мардера: экс-куратор телекома дал жесткую оценку Минкомсвязи 3
25.10.2012 Наум Мардер назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
25.10.2012 Наум Мардер назначен вице-президентом «Ростелекома» 4
18.10.2012 «Ростелеком» сделал предложение Науму Мардеру 4
16.10.2012 Наум Мардер уволился из Минкомсвязи 2
05.10.2012 Замглавы Минкомсвязи Мардер раскритиковал инициативы новой команды министерства 1
27.09.2012 Сотрудников Минкосвязи сократят, оставшимся поднимут зарплату 1
29.08.2012 Замминистра Минкомсвязи Алексей Малинин покинул ведомство 1
12.07.2012 Избавление от «мобильного рабства» не нарушит персональные данные россиян 1
11.07.2012 В Минкомсвязи будет два замминистра по ИТ 1
09.07.2012 Глава Минкомсвязи распределил обязанности между своими заместителями 1
09.07.2012 Ветеран Мардер не захотел работать в молодой команде Минкомсвязи 3
09.07.2012 МТС, «Билайн» и «МегаФон» ввели чрезвычайный роуминг в Краснодарском крае 1
06.07.2012 Гендиректор Yota назначен замминистра связи 1
01.07.2012 Гендиректор Yota может стать замминистра связи 1
22.06.2012 В Москве прошла выставка «Связь-Экспокомм-2012» и специальная экспозиция лидеров отрасли «WIC-2012: Цифровой мир» 1
18.06.2012 Законопроект о переносимости номера может быть готов к внесению в правительство 1 июля 3
18.06.2012 «Ростелекому» и МТТ не дадут заработать на отмене «мобильного рабства» 1
14.06.2012 Илья Массух подал заявление об увольнении из Минкомсвязи 1
07.06.2012 Российские операторы озвучили приоритетные задачи по упрощению процедур госрегулирования в сфере связи 3
04.06.2012 «Билайн» и МТС боятся попасть в «транзитное рабство» от МТТ 1
29.05.2012 Заместители министра продолжают работу в Минкомсвязи 1
29.05.2012 Россиян бесплатно избавят от «мобильного рабства» 1
25.05.2012 Источник: замминистры связи Малинин и Массух покидают министерство 1
19.03.2012 Власти легализуют мобильные глушилки 2
19.03.2012 НИИ Радио проведёт испытания блокираторов сигнала в закрытых помещениях 3
19.03.2012 «Мегафон» и «Ростелеком» поделили LTE в Сочи 1
16.03.2012 Чиновники переругались из-за частот для АФК «Система» 2
02.03.2012 «Большая тройка» хочет оказывать универсальные услуги связи 2
14.02.2012 В Минкомсвязи не удовлетворены ходом работ по установке веб-камер на избирательных участках в ряде регионов 4
13.02.2012 Новая редакция правил оказания услуг подвижной связи в РФ должна быть доработана до 1 марта 2

Публикаций - 100, упоминаний - 162

Мардер Наум упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 24
Ростелеком Связьинвест 696 7
Синтерра - Synterra 565 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 4
ECI Telecom 21 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Ростелеком ЦентрТелеком 190 1
Rover Computers 74 1
М2М телематика 165 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Microsoft Corporation 11077 1
Orange France Télécom 98 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Verysell - Верисел 91 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Антарес 25 1
Парус 202 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 1
Воентелеком 134 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
3738 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
Почта России ПАО 1572 1
Роснефть НК 367 1
Инвитро - Invitro 35 1
Aviasales - Jetradar 47 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Администрация Президента РФ 267 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Google Android 10751 1
Щеголев Игорь 676 2
Никифоров Николай 1126 2
Жилков Евгений 6 1
Кривошеев Марк 1 1
Приданцев Сергей 82 1
Швондер Аркадий 1 1
Дорохина Юлия 42 1
Мякишева Марина 84 1
Юрченко Евгений 75 1
Ивакин Роман 49 1
Устинов Александр 1 1
Махонов Александр 29 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Чернов Андрей 2 1
Путин Владимир 1824 1
Ройтман Евгений 34 1
Киселев Александр 60 1
Давыдов Александр 36 1
Нечаев Андрей 21 1
Дворкович Аркадий 169 1
Усманов Алишер 241 1
Касперский Евгений 218 1
Рейман Леонид 411 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Россия - ПФО - Казань 1515 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Украина 3365 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Северная Америка 1411 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа 3752 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Индия - Республика 2169 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Фонтанка 13 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 11
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761415, в очереди разбора - 665104.
Создано именных указателей - 46354.
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