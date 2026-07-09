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Crocus Group Крокус Групп

Crocus Group - Крокус Групп

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.07.2026 «Твой Дом» построил на базе VK Cloud отказоустойчивую облачную инфраструктуру для интернет-магазина 1
22.06.2023 Убыточное микроэлектронное детище «Роснано» лишилось сотрудников и оборудования и сомневается, что выживет 1
06.12.2022 Власти намерены взыскать с убыточного детища «Роснано» полмиллиарда за провал выпуска чипов 1
26.12.2018 Стадионы Калининграда и Ростова-на-Дону оснастили решениями Cisco 1
30.05.2018 «Системный софт» помог создать единую безопасную рабочую среду в филиалах Crocus Group 2
12.01.2017 «Мегаплан» впервые рассказал о своей выручке 1
10.02.2014 Алексей Сердюченко назначен вице-президентом по закупкам «Эльдорадо» 1
18.10.2012 МТС улучшила качество связи в более чем 700 зданиях 1
11.05.2012 «Твой Дом» внедрил SAP Enterprise Portal для управления закупками 1
24.12.2009 Exigen Services развернула WMS-систему на складе «Крокус» в Одинцово 3
19.12.2008 ВКСС 2008: ведомственная связь кризиса не ощущает 1
19.05.2000 Одежда "Брата-2" пошла с молотка 1
19.05.2000 Впервые в истории российского кинематографа на Интернет-торги выставлены вещи популярных киногероев 1
01.10.1999 На INTERNETCOM '99 будет работать "Тестовый центр Microsoft" 1
23.02.1999 Юбилейная выставка Comtek пройдет с 19 по 23 апреля 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Crocus Group и организации, системы, технологии, персоны:

Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 4
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 2
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 2
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Ciber - Сайбер 33 1
Exigen Services 38 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Bertelsmann - arvato - Arvato Digital Services - Arvato Digital - arvato Systems - Арвато Рус 14 1
Ростелеком 10881 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5603 1
SAP SE 5581 1
Cisco Systems 5354 1
Microsoft Corporation 25714 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 1
9522 1
Oracle Corporation 7061 1
Информзащита 932 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 254 1
1С - Мегаплан 103 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2912 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
Crocus Страхование - Крокус Страхование 1 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Крокус банк КБ 3 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сити Молл 16 1
Крокус Сток 1 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 21 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Трёхгорная мануфактура 1 1
Нижегородский метрополитен 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1717 1
Даниловский форт БЦ 2 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 6 1
КидБург ГК 16 1
РТСБ - Российская товарно-сырьевая биржа 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8769 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2398 1
Евросеть 1421 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 1
Верный - торговая сеть 324 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5937 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3842 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4301 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2874 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4843 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61301 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13535 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33233 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4362 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7613 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4373 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3089 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 842 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 272 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4772 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 798 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 777 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16004 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22785 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26164 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11472 1
Система жизнеобеспечения 166 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7366 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9645 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2419 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1185 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 72 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 375 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 393 1
PTP - Picture Transfer Protocol - протокол передачи изображений 32 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13417 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3880 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10053 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17996 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12767 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17887 1
Microsoft Windows 16816 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 2
Cisco Industrial Ethernet 2 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP Entreprise Portal 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Unify OpenScape Video 5 1
Kaspersky Security Center - KSC 82 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1780 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 55 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 941 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 183 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Apache OpenOffice 490 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 131 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Microsoft Windows NT 889 1
Бодров-младший Сергей 2 2
Овчинников Павел 7 2
Низник Александр 20 1
Бутов Алексей 2 1
Литошенко Владимир 7 1
Лесняк Вадим 1 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Бакаев Булат 2 1
Мардер Наум 116 1
Мякишева Марина 84 1
Исаева Ирина 1 1
Жиков Юрий 1 1
Сердюченко Алексей 2 1
Слюняев Александр 1 1
Путин Владимир 3448 1
Ушацкий Андрей 105 1
Козлов Сергей 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 7
Украина 7909 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54512 2
Франция - Французская Республика 8144 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5464 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 48 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Европа 24910 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1424 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2513 1
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Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3321 1
Россия - ПФО - Самарская область 1555 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2272 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1107 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 451 1
Украина - Киев 1150 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27091 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18039 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6690 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21465 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2853 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1910 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6663 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 534 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7027 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 371 1
Fashion industry - Индустрия моды 363 1
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 14 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1221 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15913 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2734 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53110 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6608 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8853 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Энергетика - Energy - Energetically 5810 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1318 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 863 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 1
Спорт - Футбол 767 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 192 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6676 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5717 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 703 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3950 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3780 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 157 1
Госрасходы - портал 70 1
TAdviser - Центр выбора технологий 461 1
Ведомости 1442 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8561 1
Микроинформ 35 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 332 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 728 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
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