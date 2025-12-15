Разделы

Crocus Technology Крокус Технолоджи


СОБЫТИЯ

15.12.2025 «Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения 4
30.08.2024 Микроэлектронное детище «Роснано», в которое вложены сотни миллионов долларов, хочет стать банкротом 2
22.06.2023 Убыточное микроэлектронное детище «Роснано» лишилось сотрудников и оборудования и сомневается, что выживет 2
06.12.2022 Власти намерены взыскать с убыточного детища «Роснано» полмиллиарда за провал выпуска чипов 2
16.03.2022 Разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» отлучили от западных денег и технологий 1
12.08.2020 В России начали производить энергонезависимую память нового поколения 2
30.05.2018 «Системный софт» помог создать единую безопасную рабочую среду в филиалах Crocus Group 1
19.09.2016 «Роснано» выкупает у французов долю в российском производстве флэш-памяти 3
10.02.2014 «Крокус Наноэлектроника» выполнила первый коммерческий заказ 2
25.11.2013 Итоги II Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» и выставки Open Innovations Expo 2013 1
14.06.2013 Роснано финансирует производство автодатчиков в Москве 2
13.03.2012 Crocus и «Кинтех» проведут в России совместные НИОКР в области нанотехнологий 2
18.05.2011 Чубайс открыл первое нанопроизводство в Москве. ФОТО 1
17.05.2011 В России построят завод по выпуску магниторезистивной памяти 2
01.10.1999 На INTERNETCOM '99 будет работать "Тестовый центр Microsoft" 1

Crocus Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 22 10
Bertelsmann - arvato - Arvato Digital Services - Arvato Digital - arvato Systems - Арвато Рус 14 1
Кинтех Лаб 2 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 256 1
Shanghai Huali Microelectronics Corporation - HLMC 4 1
Microsoft Corporation 25242 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 47 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 232 1
Intel Corporation 12545 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 4
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 25 2
РВК - Российская венчурная компания 556 2
MLU B.V. 14 2
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сити Молл 15 1
Крокус Сток 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 1
Sofinnova Ventures 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1022 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 1
Crocus Страхование - Крокус Страхование 1 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
Крокус банк КБ 3 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 12
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 54 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
BEOL - Back End of Line 1 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Маркировка - Marking 1235 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2739 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 77 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2719 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3129 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 58 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1153 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1215 4
Crocus MRAM 1 1
Crocus TAS MLU 1 1
Microsoft Windows 16338 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 321 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Windows NT 887 1
Kaspersky Security Center - KCS 75 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 170 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
Чубайс Анатолий 217 2
Прохоров Михаил 39 1
Чутов Дмитрий 1 1
Громов Тимофей 1 1
Потапкин Борис 1 1
Cambou Bertrand - Камбу Бертран 4 1
Pontin Jason - Понтин Джейсон 2 1
Собянин Сергей 476 1
Дворкович Аркадий 211 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Агамирзян Игорь 74 1
Михайлов Евгений 18 1
Хвальковский Алексей 2 1
Лесняк Вадим 1 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157044 11
Франция - Французская Республика 7979 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 4
Европа 24644 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 3
Германия - Федеративная Республика 12941 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 2
Украина 7796 2
Франция - Гренобль 63 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Япония 13554 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18596 1
Польша - Республика 2002 1
Европа Восточная 3121 1
Канада 4985 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Нидерланды 3634 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Литва - Литовская Республика 665 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 125 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 1
Китай - Тайвань 4138 1
Китай - Шанхай 807 1
Бельгия - Брюссель 236 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1073 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 903 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 158 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Ведомости 1241 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
MIT Technology Review 65 1
The Washington Post 342 1
Госрасходы - портал 70 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
Микроинформ 34 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
