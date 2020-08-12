В России начали производить энергонезависимую память нового поколения

В России начат выпуск энергоэффективной памяти ReRAM

«Крокус наноэлектроника», портфельная компания «Роснано», начала выпуск микросхем энергонезависимой резистивной (ReRAM) памяти, созданных на базе технологического процесса 55 нм ULP (Ultra Low Power). Производство запущено на собственной фабрике компании, которая расположена на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

Разработка и выпуск чипов памяти «Крокус наноэлектроники» были произведены на КМОП («Комплементарная логика с транзисторами на металл-оксид-полупроводнике») китайской компании Shanghai Huali Microelectronics Corporation (HLMC).

В «Крокус наноэлектронике» уверяют, что выпущенные чипы «демонстрируют энергопотребление при операциях чтения и записи на уровне передовых мировых технологий энергонезависимой памяти». «Речь идет о диапазоне в сотни микроампер на слово», – пояснил представитель компании в разговоре с CNews.

Первые образцы чипов отечественного производителя имеют емкость 1 Мбит, но, как утверждают в компании, в краткосрочной перспективе данный показатель может быть доведен до 128 Мбит.

«Крокус наноэлектроника» запустила производство энергонезависимой памяти нового поколения

Дальнейшие работы «Крокус наноэлектроника» планирует проводить в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами компании. Основная цель – интеграция российских чипов памяти в продукты наиболее перспективных областей микроэлектроники – интернета вещей, систем искусственного интеллекта, промышленной автоматизации, портативной и медицинской техники.

Назвать своих партнеров в разговоре с CNews представитель «Крокус наноэлектроники» отказался, отметив, тем не менее, что речь идет о ведущих дизайн-центрах и производителях интегральных схем в России, а также об известных мировых компаниях – разработчиках и производителях микросхем памяти и микроконтроллеров. На вопрос CNews о возможном тираже нового изделия в компании ответили расплывчато, допустив, что он может составить от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов штук.

Размер инвестиций в разработку нового чипа в компании не раскрывают.

Первый продукт на базе новой памяти

Первым продуктом с новой микросхемой памяти, который планируется к выпуску, является микросхема радиочастотной идентификации (технология UHF RFID). Такие чипы, к примеру, применяются для маркировки товаров при складском учете.

По словам Алексея Хвальковского, директора по разработкам продуктов «Крокус наноэлектроники», «высокая плотность и исключительно низкое энергопотребление этой технологии позволили создать дизайн одного из самых миниатюрных чипов в своем классе». Как пояснили CNews в компании, размеры чипов такого класса обычно измеряются в долях квадратного миллиметра.

Для питания чип использует лишь энергию, получаемую от антенны, и способен получать и передавать информацию стандартному считывающему устройству на расстояние более пяти метров.

Планируется, что первые RFID-чипы, произведенные «Крокус наноэлектроникой», появятся в 2021 г.

Преимущества технологии и сферы применения

Резистивная память (ReRAM) – одна из разновидностей энергонезависимой, то есть позволяющей сохранять данные при отсутствии питания, памяти. Для хранения и считывания информации из такой памяти используется изменение сопротивления ячейки.

Одно из приоритетных направлений использования ReRAM – системы искусственного интеллекта. Энергонезависимая магнитная память является перспективным кандидатом на построение нейроморфных систем –систем ИИ, по своей топологии наиболее приближенным к нейронным сетям мозга. Это является приоритетным направлением российской микроэлектроники, которое явным образом закреплено в «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года».



Согласно прогнозам международных экспертов, рынок микроэлектроники для искусственного интеллекта в 2024 г. превысит $100 млн и увеличится в более чем 60 раз к 2029 г. Основные драйверы роста этого рынка – беспилотные автомобили, системы промышленной электроники и мобильные устройства.

Помимо энергоэффективности, другим важным преимуществом новой памяти, как отмечают в «Крокус наноэлектронике», является устойчивость чипов к негативному воздействию среды, в частности, высоких температур. Это создает дополнительные перспективы ее применения в высоконадежной электронике, включая медицинскую технику.

О компании «Крокус наноэлектроника»

«Крокус наноэлектроника» – это совместное предприятие «Роснано» и французской Crocus Technology, созданное в 2011 г.

По данным официального сайта компании, предприятие реализует полный цикл технологических операций на завершающем этапе производства (Back End of Line, BEOL) интегральных схем памяти на пластинах 300 мм с проектными нормами 90/55 нм.

Компания также заявлена «технологическим лидером в области производства магниторезистивной памяти с произвольным доступом (Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM).» Продуктовый портфель компании включает RFID и микроконтроллеры, биоэлектронные чипы, микросхемы MRAM-памяти и встраиваемую память, магнитные датчики для промышленной электроники, оборудования связи, автомобильной и потребительской электроники.

В момент заключения сделки между «Роснано» и Crocus Technology сообщалось о том, что в их совместный проект будет вложено $300 млн. Российская сторона планировала инвестировать около $140 млн.

Первая очередь завода по производству магниторезистивной оперативной памяти MRAM была запущена «Крокус наноэлектроникой» в технополисе «Москва» (на территории бывшего «Москвича») осенью 2013 г. Свой первый коммерческий заказ на обработку пластин, размещенный Crocus Technology, компания выполнила в конце декабря 2013 г.

В марте 2016 г. «Крокус наноэлектроника» и МФТИ объявили о начале совместной исследовательской программы по разработке и апробации технологии производства магнитной памяти нового поколения STT-MRAM. Партнеры планировали направит свои усилия на разработку новых материалов, дизайн устройств, а также разработку методов их контроля и моделирования

С конца мая 2018 г. компания сотрудничает с Shanghai Huali Microelectronics Corporation и Adesto Technologies, поставщиком энергонезависимых микросхем памяти с ультранизким энергетическим потреблением, с целью разработки новых продуктовых направлений микросхем для RFID, микроконтроллеров и микросхем памяти на основе технологии резистивной памяти, разработанной Adesto – Conductive Bridging RAM (CBRAM).