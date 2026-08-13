Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199507
ИКТ 15402
Организации 11776
Ведомства 1510
Ассоциации 1114
Технологии 3583
Системы 27078
Персоны 87089
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1323
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

Франция Гренобль

Франция - Гренобль

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Ученые впервые выяснили, как многослойные нанопокрытия рассеивают энергию при контакте, предотвращая разрушение 1
25.01.2024 Ученые МФТИ ускорили поиск новых лекарств с помощью машинного обучения 1
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС 1
30.06.2016 В App Annie произошли новые назначения в руководстве 1
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% 1
16.09.2014 Общественный транспорт хотят заменить электромобилями Toyota. ВИДЕО 2
22.07.2014 Утечки в медицине не поддаются счету 1
10.04.2014 Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник» 1
10.02.2014 «Крокус Наноэлектроника» выполнила первый коммерческий заказ 1
20.01.2014 «Глория Джинс» принимает бизнес-решения с помощью HP Vertica 1
17.10.2013 HP и Nvidia открыли центр передовых технологий графических процессоров в Гренобле 1
24.05.2013 Европейские власти инвестируют 5 млрд евро в производство микроэлектроники 1
21.03.2013 Оливье Кессон назначен коммерческим директором Orange Business Services в России и СНГ 1
18.02.2013 "Косметические" наночастицы накапливаются в еде 1
16.11.2012 Обнаружена ближайшая к Земле планета-сирота 1
18.09.2012 Почему лак испортил картину Ван Гога 2
04.09.2012 Ученые считают: эта планета обитаема 1
09.02.2012 Океан на Марсе появлялся дважды 1
10.06.2011 Древние болота защищают Карибы от землетрясений 1
02.06.2011 К 2015 г. ВВП российской микроэлектроники может удвоиться 1
13.04.2011 Экран iPad сделали трехмерным. ВИДЕО 1
12.04.2011 Обычный экран iPad превратили в трехмерный всего одной программой 1
15.12.2010 Российские и европейские микроэлектронщики объединились перед лицом азиатской угрозы 1
18.06.2010 Российские финалисты олимпиады по математике им.Ферма отправятся во Францию на суперфинал 1
15.04.2010 Российско-французская интернет-олимпиада по математике им. Пьера Ферма: приём заявок 2
24.03.2010 «Ситроникс» проведет онлайн-олимпиаду по математике 1
04.02.2010 Назначен новый генеральный директор Orange Business Services в России и СНГ 1
03.03.2009 Сергей Пегасов назначен директором по ИТ РОСНО 1
24.11.2008 Сфотографирована рекордно близкая к звезде планета 1
21.07.2008 3D-мониторинг разрушения металла стал реальностью 1
23.04.2008 В Афганистане найдены древнейшие картины, написанные маслом 1
27.02.2008 Ученые провели рентгеновское исследование шаровой молнии 1
28.11.2007 Autodesk планирует приобрести компанию Robobat 1
17.07.2007 HP и Microsoft выводят HPC-системы на массовый рынок 1
24.04.2007 Ученые сняли фильм из жизни молекул 1
15.02.2007 У золота обнаружены фазовые переходы 1
01.12.2006 Лидеры САПР истребляют "двухмерку" 1
23.11.2006 Создан сверхпроводник на основе кремния 1
23.11.2006 Создан сверхпроводник на основе кремния 1
23.11.2006 Создан сверхпроводник на основе кремния 1

Публикаций - 64, упоминаний - 67

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5885 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1691 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 4
Intel Corporation 12816 3
Philips 2099 3
Autodesk - Robobat 4 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 496 2
SAP SE 5604 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Microsoft Corporation 25781 2
Oracle Corporation 7079 2
Autodesk 639 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1104 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
Галактика - Корпорация 1545 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Thales - Gemalto 189 2
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 65 2
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 1
SD Solutions - СД Солюшнс 1 1
HP EMEA 14 1
ТЦ НПК - Технологический центр НПК 4 1
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1833 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 937 1
Cisco Systems 5371 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15782 1
Apple Inc 13166 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
ANSYS 95 1
AMD - Advanced Micro Devices 4646 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1441 1
Schneider Electric 614 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Heinz - Хайнц 26 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Sierra Ventures 2 1
ПХК - Пермская химическая компания 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Tesla Motors 462 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 6 1
Coca-Cola Company 261 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 1
MLU B.V. 14 1
Hasbro 40 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 14 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 7 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Росатом - Наука и инновации АО - Гиредмет ФГУП - Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности 2 1
Expedia - Orbitz 28 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3693 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2882 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6549 1
РНФ - Российский научный фонд 205 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 627 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3443 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4790 9
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1410 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8788 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22598 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12864 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13937 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11542 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5030 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16987 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33527 3
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 3
Accelerometer - Акселерометр 394 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5294 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4882 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18150 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2724 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1584 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9485 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13066 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24450 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4400 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6616 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1843 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4860 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13259 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1486 2
LTCC - Low Temperature Co-Fired Ceramic - технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики 12 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 6
Apple iPad 4014 2
HPE ProLiant 409 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
Toyota i-Road 1 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
HPE Unified Cluster Portfolio 4 1
HPE NetServer 42 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
Microsoft Windows CCS - Microsoft WCCS - Microsoft Windows Computer Cluster Server - Microsoft Computer Cluster Solution 6 1
HP Message Passing Interface - HP-MPI 2 1
Microsoft .NET Framework - .NET Forge CMS 44 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel x86 - архитектура процессора 2155 1
Microsoft Windows 16900 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 852 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 549 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Autodesk Revit 125 1
Intel Itanium 649 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 754 1
Nvidia GRID vGPU 57 1
Siemens Teamcenter 73 1
Nvidia Volta GV 32 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Autodesk Inventor 76 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 1
Nigay Laurence - Нигэй Лоуренс 2 2
Kundert Heinz - Кюндерт Хайнц 2 2
Leonard Ulf - Леонард Ульф 3 2
Halio Eddie - Халио Эди 2 2
Dumas Christophe - Думас Кристоф 2 2
Зайцев Владимир 55 2
Басаев Александр 2 2
Lagrange Anne-Marie - Лагранж Анне-Мари 2 2
Несвежевский Валерий 2 2
Sigurdsson Steinn - Sigursson Steinn - Зигурдсон Штайнн - Сигурссон Штейн 4 2
Francone Jeremie - Фрэнкон Джереми 2 2
Bloch Frederic - Блох Фредерик 2 2
Dikhtyar Vladimir - Дихтяр Владимир 1 1
Борщевский Валентин 1 1
Kleisterlee Gerard - Кляйстерли Жерар 15 1
Zhoanblank Christof - Жоанбланк Кристоф 7 1
Schmitt Bertrand - Шмитт Бертран 4 1
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 35 1
Bhatt Jay - Батт Джей 4 1
Agassi Shai - Агасси Шай 4 1
Kasbe Timothy - Касбе Тимоти 2 1
Пегасов Сергей 55 1
Осипов Александр 96 1
Хайрук Сергей 27 1
Ульянов Владимир 162 1
Воронин Алексей 19 1
Грошев Николай 1 1
Савин Валерий 1 1
Попов Дмитрий 39 1
Иванников Дмитрий 44 1
Barnes Paul - Барнс Пол 3 1
Абагян Карина 23 1
Козлова Елена 19 1
Морозов Олег 22 1
Delorme Philippe - Делорм Филипп 5 1
Ковалев Анатолий 19 1
Ланина Ирина 18 1
Наволокин Алексей 18 1
Шкред Анатолий 11 1
Кидалов Федор 6 1
Франция - Французская Республика 8178 52
Европа 24973 23
Россия - РФ - Российская федерация 166400 14
Германия - Федеративная Республика 13223 11
Земля - планета Солнечной системы 10871 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 6
Солнечная система - Solar system 2569 5
США - Калифорния 4829 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 976 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 3
Нидерланды 3746 3
Европа Западная 1496 3
Чили - Республика 494 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 2
Азия - Азиатский регион 5924 2
Япония 13810 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19561 2
Индия - Bharat 5873 2
Испания - Королевство 3840 2
Египет - Арабская Республика 1102 2
Великобритания - Шотландия 342 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 2
США - Пенсильвания 372 2
США - Калифорния - Беркли 286 2
Германия - Саксония - Дрезден 104 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5495 2
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 2
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Бельгия - Лёвен 12 1
Казахстан - Республика 6056 1
Южная Корея - Республика 7055 1
Беларусь - Белоруссия 6297 1
Швеция - Королевство 3782 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3816 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21687 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57754 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6782 5
Физика - Physics - область естествознания 2946 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5517 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1292 4
Молекула - Molecula 1103 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4996 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6178 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 498 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1076 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4674 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11337 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8498 3
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 22 2
Образование в России 2895 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10364 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2762 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6539 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 2
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 51 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2283 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6069 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18177 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6180 2
Энергетика - Energy - Energetically 5862 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8850 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1929 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
Nature 833 4
PhysicsWeb 184 3
FT - Financial Times 1296 2
New Scientist 1448 2
CERN Courier 28 2
Россия К - телеканал 30 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Computer Weekly 376 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PhysicsWorld 90 1
Gartner - Dataquest 353 2
Gartner - Гартнер 3659 1
ILL - Institut Laue–Langevin - Институт Лауэ–Ланжевена 7 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 27 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 2
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 2
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 15 1
Субмикрон НИИ 9 1
University of Rennes - Université de Rennes - Университет Ренна 3 1
Heidelberg University - Гейдельбергский университет - Университет Хайделберга 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1224 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАН - Российская академия наук 2124 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
CFHT - Canada–France–Hawaii Telescope - Телескоп Канада-Франция-Гавайи 2 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
University of Chicago - Чикагский университет 103 1
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1284 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 340 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще