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Росатом Наука и инновации АО Гиредмет ФГУП Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности

Росатом - Наука и инновации АО - Гиредмет ФГУП - Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.04.2026 В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя 1
02.12.2025 В России создан недорогой материал для хранения топливного водорода 2
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников 1
15.12.2010 Российские и европейские микроэлектронщики объединились перед лицом азиатской угрозы 1
12.09.2008 В Таганроге введут в строй нанофабрику нового поколения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1724 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 336 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 66 1
НИИ-Тантал 17 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 508 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1479 1
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 1
Heinz - Хайнц 26 1
ПХК - Пермская химическая компания 2 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3477 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4893 2
Абагян Карина 23 1
Голушко Андрей 5 1
Kundert Heinz - Кюндерт Хайнц 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169471 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Германия - Саксония - Дрезден 104 1
Беларусь - Белоруссия 6388 1
Франция - Гренобль 64 1
Европа 25060 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 1
Украина 7983 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58783 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34513 1
Химическая промышленность - Chemical industry 315 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 1
РАН - Российская академия наук 2155 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483267, в очереди разбора - 722756.
Создано именных указателей - 203732.
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