Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Autodesk Inventor
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Публикаций - 42, упоминаний - 55
Autodesk Inventor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Президент Российской Федерации 1442 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770290, в очереди разбора - 673972.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770290, в очереди разбора - 673972.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru