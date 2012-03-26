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Autodesk Inventor
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.03.2012
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Autodesk Inventor Engineer-to-Order предлагает новые возможности доступа к данным через интернет
Компания Autodesk выпустила новую версию решения Autodesk Inventor Engineer-to-Order, развертывание которого в интернете позволяет выполнять 3
|22.03.2012
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Škoda Electric спроектировала новый электродвигатель с помощью Autodesk Inventor
изводитель электроприводов, тяговых двигателей и троллейбусов, создает цифровые прототипы с помощью Autodesk Inventor. По отзыву заказчика, благодаря этому сокращается время разработки изделий,
|09.11.2006
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МГТУ им. Баумана получил в подарок 132 места Autodesk Inventor Series
рпорации Autodesk и его авторизованного партнера «Русской Промышленной Компанией» 132 рабочих места Autodesk Inventor Series. В целом, обучение и повышение квалификации пройдут 5 преподавателей
|17.07.2006
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Autodesk анонсировала новую версию Inventor Series
Компания Autodesk анонсировала новую версию решения Autodesk Inventor Series — ПО для трехмерного проектирования изделий. Поставляемое в сос
|05.06.2003
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Autodesk выпускает Autodesk Inventor Professional
Компания Autodesk обьявила о выходе нового продукта Autodesk Inventor Professional, в котором сочетается функциональность Autodesk Inventor
|03.06.2003
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Mechsoft выпускает новое приложение для Autodesk Inventor 7
Компания MechSoft объявила о выходе новой версии профессионального приложения Mechsoft для Autodesk Inventor 7, позволяющего существенно повысить эффективность работы конструктора. В новую версию были внедрены следующие усовершенствования: улучшился интерфейс программы: команды Mechs
Autodesk Inventor и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
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