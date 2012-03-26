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Autodesk Inventor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.03.2012 Autodesk Inventor Engineer-to-Order предлагает новые возможности доступа к данным через интернет

Компания Autodesk выпустила новую версию решения Autodesk Inventor Engineer-to-Order, развертывание которого в интернете позволяет выполнять 3
22.03.2012 Škoda Electric спроектировала новый электродвигатель с помощью Autodesk Inventor

изводитель электроприводов, тяговых двигателей и троллейбусов, создает цифровые прототипы с помощью Autodesk Inventor. По отзыву заказчика, благодаря этому сокращается время разработки изделий,
09.11.2006 МГТУ им. Баумана получил в подарок 132 места Autodesk Inventor Series

рпорации Autodesk и его авторизованного партнера «Русской Промышленной Компанией» 132 рабочих места Autodesk Inventor Series. В целом, обучение и повышение квалификации пройдут 5 преподавателей
17.07.2006 Autodesk анонсировала новую версию Inventor Series

Компания Autodesk анонсировала новую версию решения Autodesk Inventor Series — ПО для трехмерного проектирования изделий. Поставляемое в сос
05.06.2003 Autodesk выпускает Autodesk Inventor Professional

Компания Autodesk обьявила о выходе нового продукта Autodesk Inventor Professional, в котором сочетается функциональность Autodesk Inventor

03.06.2003 Mechsoft выпускает новое приложение для Autodesk Inventor 7

Компания MechSoft объявила о выходе новой версии профессионального приложения Mechsoft для Autodesk Inventor 7, позволяющего существенно повысить эффективность работы конструктора. В новую версию были внедрены следующие усовершенствования: улучшился интерфейс программы: команды Mechs

Публикаций - 76, упоминаний - 98

Autodesk Inventor и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 62
Microsoft Corporation 25775 9
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РПК - Русская промышленная компания 21 7
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 6
ANSYS 94 6
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Intel Corporation 12811 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Blender 52 2
Stripe 33 1
Неолант - Neolant 43 1
Altair Engineering 33 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 1
Rapiscan Systems 2 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Rambus 246 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
IDT 60 1
IDT - АйДиТи - Интеллектуальные Средства Проектирования 5 1
Юнисервис ГК 8 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Toyota - Lexus 83 1
Caterpillar - 93 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Геометрия НПО 165 1
УГМК Уралэлектромедь 9 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Аконит НПО 18 1
Warburg Pincus - Warburg Pincus Private Equity Group 14 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Boeing 1031 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Bentley Motors 74 1
LEGO 260 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Bombardier Inc 27 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ЦСПС - Центр стандартизации и подтверждения соответствия 3 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 19
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