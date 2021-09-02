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Autodesk Inventor


02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 2
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
22.03.2018 PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0 2
22.11.2017 Пользователи Autodesk Fusion 360 получат доступ к генеративному дизайну и технологии AnyCAD 1
21.11.2017 Решение Autodesk Nastran In-CAD сертифицировано ЦСПС 1
21.06.2017 В Autodesk назначен новый президент компании 1
11.05.2016 Conteq предложит своим клиентам комплексные решения на базе Vitro-CAD 1
03.04.2014 «Крок» открыл центр 3D-решений на базе оборудования Eon Reality 1
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП 1
18.06.2013 «Дочка» «Аскон» запустила облачную версию PLM-решения Dexma для СМБ 1
22.05.2013 Meijin представила рабочую станцию для САПР 1
20.12.2012 Autodesk запустила в России программу профессиональной сертификации специалистов 1
26.07.2012 Партнеры Autodesk Developer Network выпустили новые приложения для 2013 версий продуктов Autodesk 1
30.03.2012 Autodesk выпустила 2013 версии свох программных продуктов 2
26.03.2012 Autodesk Inventor Engineer-to-Order предлагает новые возможности доступа к данным через интернет 1
22.03.2012 Škoda Electric спроектировала новый электродвигатель с помощью Autodesk Inventor 3
10.02.2012 Softline поставила средства проектирования Autodesk для «Таврида Электрик» 2
26.12.2011 Rapiscan применяет Autodesk Vault для эффективного сотрудничества специалистов при разработке систем досмотра 1
24.06.2011 Партнеры Autodesk Developer Network выпустили новые приложения для промышленного производства и управления инфраструктурой 2
23.03.2011 Autodesk выпустила продукты семейства AutoCAD 2012 1
21.02.2011 Autodesk покупает производителя ПО для инженерных расчетов и анализа Blue Ridge Numerics 1
19.11.2010 Вышел Corel Designer Technical Suite X5 для работы с технической графикой 1
18.05.2010 Autodesk представит решения для работы с цифровыми прототипами 1
31.03.2010 Autodesk выпустил новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования: Inventor 2011 1
22.12.2009 Число участников «Образовательного Сообщества» Autodesk достигло 1 млн 1
11.08.2009 Autodesk представит новые решения на авиасалоне МАКС-2009 1
30.04.2009 Вышли 3ds Max 2010 и 3ds Max Design 2010 1
20.03.2009 PlanetSolar создает «солнечный» катамаран с помощью технологий Autodesk 1
30.01.2009 «Объединенная Промышленная Корпорация» и Autodesk договорились о сотрудничестве 1
11.08.2008 Российские студенты заняли призовые места в конкурсе Autodesk 1
29.07.2008 «Аскон» выпустил справочник «Материалы и сортаменты 2.0» 1
23.07.2008 Эндрю Анагност: Цифровой прототип несет инновации, PLM – нет 1
18.06.2008 СПбГПУ проводит закупку ПО 1
27.05.2008 СПбГПУ закупает ПО 1
21.05.2008 4 июня откроется форум isicad-2008 1
05.10.2007 3D Forum: проблемы лицензирования у САПР нет 1
31.05.2007 ERP + PLM: слияние неизбежно 1
26.03.2007 Autodesk в 4 раза увеличивает инвестиции в России 2

Публикаций - 42, упоминаний - 55

Autodesk Inventor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 4
Microsoft Corporation 11168 3
Schneider Electric 409 1
РПК - Русская промышленная компания 3 1
Altair Engineering 12 1
CIMdata 6 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 39 1
Google LLC 7177 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Unity Technologies 97 1
Deloitte - Делойт 187 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Dell EMC 2419 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
3779 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 88 1
Intel Corporation 4204 1
Facebook 3768 1
Cisco Systems 2056 1
Президент Российской Федерации 1442 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
Электроника 65 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Autodesk Revit 68 2
Google YouTube - Видеохостинг 1734 2
Autodesk AutoCAD 177 2
PTC Creo 30 2
WordPress 170 1
Epic Games Unreal Engine 181 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
Dell Precision - Серия рабочих станций 31 1
Autodesk 3ds Max 53 1
Google Meet 14 1
Dassault Systemes - SolidWorks 59 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Аскон Компас-3D 66 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 856 1
Open Broadcaster Software - OBS Studio 4 1
Autodesk Fusion 360 9 1
Autodesk Nastran In-CAD 1 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Android 10751 1
Linux OS 4276 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Dell Precision Optimizer 8 1
Java - Язык программирования 1180 1
Discord 32 1
Autodesk Maya 45 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 1
Cisco Webex 108 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Fortinet FortiClient 18 1
Adobe Photoshop 289 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
Путин Владимир 1828 2
He Jiang-Tao - Хэ Цзянтао 1 1
Сяочэн Хуан 1 1
Martin Thomas - Мартин Томас 1 1
Yang Sumin - Ян Сумин 1 1
Zhou Yan Chen - Тзу Ян Чену 1 1
Юйхуэй Чжен 1 1
Эреш Стефан Истван 1 1
Furrer Raphael - Фуррер Рафаэль 1 1
Лангхарт Жозиа 1 1
Sousa Edmilson Neto - Нету Эдмилсон Соуса 1 1
Goncalves Italo - Гонсалвиш Итало 1 1
Morimoto Ryota - Моримото Рета 1 1
Matsumoto Hiroyuki - Мацумото Хироки 1 1
Ху Се 1 1
Чэнхао Инь 1 1
Чэн Сюнь Сун 1 1
По Ян Тэ 1 1
Гевара Дженифер Кардона 1 1
И Тин Ляо 1 1
Заединов Руслан 40 1
Сапаров Автандил 1 1
Яруллин Алин 1 1
Гетагазов Умар 1 1
Кидлов Мирослав 1 1
Ларшин Никита 1 1
Хасровян Артем 1 1
Ratanpura Shweta - Ратанпура Швета 1 1
Streif Martin Joseph - Штрайф Мартин Йозеф 1 1
Мацудзоэ Миуму 1 1
Динцзюнь Хэ 1 1
Ин Ин Тань 1 1
Патчарапол Сугкног 1 1
Тъе Зиеу Чыонг 1 1
Kikuti Yuto - Кикути Юто 1 1
Kim Seong-min - Ким Сонмин 1 1
Чжэньцзи Тянь 1 1
Kumon Miho - Кумон Михо 1 1
Андропова Анастасия 1 1
Mut Lucas Albert - Мут Лукас Альберт 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Франция - Французская Республика 2143 3
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Европа Юго-Восточная 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Украина 3398 1
Колумбия - Республика 137 1
Китай - Шанхай 246 1
Филиппины - Республика 211 1
Таиланд - Королевство 363 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Индонезия - Республика 386 1
Китай - Тайвань 596 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Канада 1311 1
Индия - Республика 2181 1
Сингапур - Республика 808 1
Ирландия - Республика 365 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Япония 2811 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770290, в очереди разбора - 673972.
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