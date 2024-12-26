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PTC Creo

PTC Creo


26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
16.11.2020 Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
14.08.2019 AMD обновила корпоративный драйвер Radeon Pro 2
22.03.2018 PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0 7
22.11.2017 Пользователи Autodesk Fusion 360 получат доступ к генеративному дизайну и технологии AnyCAD 1
05.06.2017 AMD представила новые профессиональные видеокарты начального уровня 1
19.04.2017 В САПР Creo появится модуль для работы в интернете вещей 2
15.03.2017 PTC выпустила новую версию Mathcad Prime для точных вычислений при разработке изделий 1
24.11.2016 IBS Interlab, AVEVA, Global и PTC помогут российскому судостроению с 3D-моделированием и автоматизацией 2
21.11.2016 PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий 1
12.07.2016 PTC упрощает разработку приложений дополненной реальности с выпуском Vuforia Studio Enterprise 2
03.12.2015 AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower 1
23.11.2015 Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC 3
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage 2
24.04.2013 Dell представила ПО для рабочих станций, повышаюшее скорость работы приложений 2
25.05.2012 PTC представила САПР Creo 2.0 5
10.04.2012 PTC выпустила обновленную САПР CreoR и новую версию решения для управления инженерными данными Windchill 6
25.08.2011 РТС оснащает САПР школы и вузы 1
01.08.2011 Выручка PTC в третьем квартале 2011 г. превысила $292 млн 1
19.07.2011 «Ирисофт» модернизировала технологическую подготовку производства в «НИИ Мортеплотехники» 1
08.07.2011 Системы бюджетирования и BI в "Альфа-Банке" (Беларусь): цели достигнуты 1
30.06.2011 В российских школах будут изучать Creo 1
21.06.2011 ИНТА внедрила PDM-систему Windchill 1
16.05.2011 24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011 1
25.04.2011 24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011 1
06.04.2011 РТС выпустила новую версию PLM-системы Windchill 10.0 1
23.03.2011 ТюмГАСУ внедрил цифровой полиграфический комплекс Xerox 1
15.12.2010 РТС запустила новую программу для школ и вузов 1
19.11.2010 Доход PTC по итогам 2010 финансового года превысил $1 млрд 1
11.11.2010 PTC представила новую систему проектирования Creo 3
14.04.2009 Xerox представил печатную машину для типографий, учебных заведений и госструктур 1
27.08.2008 Новый червь «охотится» на пользователей Windows Live Messenger и MySpace 1
26.12.2006 Autodesk и PTC заявили о многоцелевом сотрудничестве 1
05.10.2006 Konica Minolta увеличила скорость печати до 1 страницы в секунду 1
06.07.2006 Xerox анонсировал новую печатную машину для типографий 1
31.01.2005 Kodak планирует купить Creo за $1 млрд. 1
10.06.2003 Leaf Valeo 22 – 22-мегапиксельная камера для профессионалов 1
22.04.2002 Xerox обещает "переломный момент в мире полиграфии" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 65

PTC Creo и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 24
Autodesk 608 5
Xerox 1139 4
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 4
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
ANSYS 75 3
Nvidia Corp 3487 3
Dell EMC 5027 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
Intel Corporation 12197 1
Fujitsu 2041 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Google LLC 11775 1
CIMdata 8 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 14 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 1
Softkey - Софткей 210 1
Altair Engineering 28 1
SAP SE 5277 1
8213 1
Oracle Corporation 6688 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Konica Minolta 406 1
Teradata 210 1
BAE Systems 172 1
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 1
Eastman Kodak - Кодак 494 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
Datadvance - Датадванс 21 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
PTC Vuforia 7 1
ESET - ESET Software 1133 1
Сапсан НПЦ 1 1
Dassault Systemes 220 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 11
Альфа-Банк 1769 1
Альфа-Групп 696 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Michelin - Мишлен 32 1
Valeo 9 1
Рубцовский завод запасных частей 1 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 9 1
Геометрия НПО 140 1
КЦКБА - Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
Orano - Areva 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 18
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 13
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 11
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 213 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 334 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 3
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 224 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
PTC Windchill - PTC FlexPLM 48 13
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 9
Dassault Systemes - SolidWorks 119 7
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 5
Autodesk AutoCAD 337 4
Autodesk Inventor 75 4
Dassault Systemes - Catia 79 4
PTC MathCAD 24 4
PTC ThingWorx 25 3
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 71 3
PTC Arbortext 11 3
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 2
Autodesk Maya 62 2
Autodesk Revit 113 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 166 2
Nvidia Quadro RTX GPU 34 2
Adobe Premiere 112 2
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 2
Microsoft SharePoint Server 705 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 2
Microsoft Windows 15657 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 2
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 2
EFI Fiery - Xerox Fiery 26 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
AMD Radeon Pro Software for Enterprise 9 1
AMD Radeon Relive 6 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 47 1
ANSYS Mechanical 6 1
ANSYS Fluent 5 1
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 1
ANSYS Discovery 4 1
ANSYS SCADE 2 1
AMD FirePro - графический адаптер 41 1
Прагин Валерий 6 3
Thompson Brian - Томпсон Брайан 3 2
Шолохов Андрей 13 2
Сунгуров Андрей 15 1
Богачев Игорь 180 1
Акулич Сергей 4 1
Ильюшина Софья 1 1
Мучник Феликс 68 1
Морозов Сергей 59 1
Прохоров Андрей 19 1
Ханова Наталья 1 1
Кедик Станислав 1 1
Жолнеркевич Юрий 1 1
Красникова Елена 1 1
Heppelmann Jim - Хеппельманн Джим 6 1
Хорин Олег 1 1
Липис Алексей 1 1
Heppelmann James - Хеппельман Джеймс 2 1
Франев Андрей 1 1
Бутяга Сергей 1 1
Афанасьев Павел 1 1
Гончар Павел 2 1
Васильев Григорий 40 1
Игонтова Инна 2 1
Лешихина Ирина 1 1
Лячек Юлий 1 1
Брук Павел 4 1
Schnitger Monica - Шнитгер Моника 1 1
Turner Vernon - Тернер Вернон 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Украина - Киев 1125 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Беларусь - Минск 631 2
Европа 21767 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Европа Западная 1481 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Чехия - Прага 197 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Япония 13282 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 75 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 102 1
Испания - Королевство 3706 1
Украина 7608 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Канада 4881 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Великобритания - Бирмингем 95 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Образование в России 2191 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Английский язык 6634 2
Энергетика - Energy - Energetically 5083 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
NYT - The New York Times 1054 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Schnitger Corp 1 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 2
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
PTC Innovation Forum 11 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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