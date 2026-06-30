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Siemens Digital Industries Software Siemens NX Software

Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 НКК «Машиностроение» выпустила «Сарус+ 2026.2» 1
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM 1
05.06.2024 Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
06.07.2023 Госорганы и бизнес скупают отечественные СУБД и САПР. Иностранные аналоги в стороне 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 1
14.08.2019 AMD обновила корпоративный драйвер Radeon Pro 2
26.10.2018 Huawei и Siemens представили решение Manufacturing Cloud Desktop 2
22.11.2017 Пользователи Autodesk Fusion 360 получат доступ к генеративному дизайну и технологии AnyCAD 1
05.06.2017 AMD представила новые профессиональные видеокарты начального уровня 1
28.10.2016 Microsoft анонсировала Windows 10 Creators Update, Surface Studio, Surface Dial и Surface Book 1
15.04.2016 AMD представила видеокарту для рабочих станций с 32 ГБ памяти 1
03.12.2015 AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower 1
14.08.2015 Елена Степанович - Комбайновый завод "Ростсельмаш" намерен сэкономить i4,5 млн за год 1
25.07.2012 «Борлас» реализует PLM-проект для ГП «Антонов» 1
31.10.2011 CSoft внедрила постпроцессоры для токарно-фрезерного и многоосевого фрезерного станков «РусТурбоМаша» 2
05.10.2011 Siemens PLM Software предлагает пробные полнофункциональные версии систем Solid Edge ST4 и Femap 10.2 1
26.11.2010 Daimler AG выбрал CAD-систему от Siemens для разработки грузовых и легковых автомобилей 2
30.07.2008 Siemens PLM Software начала поставки CAD/CAM/CAE-системы NX 6 1
27.08.2007 Siemens A&D и МГТУ имени Баумана заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

Siemens Digital Industries Software и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2664 10
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 8
AMD - Advanced Micro Devices 4623 5
Top Systems - Топ Системы 86 5
ANSYS 93 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 3
Microsoft Corporation 25693 3
Autodesk 639 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
Fidesys - Фидесис 30 2
SAP SE 5575 2
Dell EMC 5166 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 2
Lenovo Group 2425 2
HP Inc. 5871 2
9503 2
Oracle Corporation 7055 2
Datadvance - Датадванс 22 1
Омега 89 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 24 1
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
STG Partners - Avid Technology 39 1
Blackmagic Design 15 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Best Buy 222 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 21 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 43 1
Optimacros - Оптимакрос 99 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 6 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
RESA Airport Data Systems 5 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 581 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Нанософт разработка 22 1
Piklema Predictive - Пиклема 10 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 64 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 90 1
Распадская угольная компания 15 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Веста 52 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 35 1
Силовые машины 165 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 1
Автобан ДСК ГК 20 1
РусТурбоМаш 1 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод - ДМПЗ 6 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 719 1
Нефтиса НК 3 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1702 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
КЗДМ - Кургандормаш - Курганский завод дорожных машин 1 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 1
Газпром добыча шельф 4 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Ситиматик 5 1
Русвьетпетро СК 3 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 210 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2307 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3050 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
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СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 125 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 80 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 267 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 725 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 68 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 59 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 227 1
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