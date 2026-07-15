Индексная книга (каталог) CNews*
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ARINC Aeronautical Radio Авиационное радио
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 26
ARINC и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Алексей 24 2
|Кутинский Владимир 3 2
|Быков Алексей 88 1
|Черемных Андрей 30 1
|Кутуков Константин 7 1
|Мирхайдаров Ильдар 1 1
|Карачаровский Владимир 3 1
|Кальчук Александр 5 1
|Ройтман Игорь 5 1
|Якубович Александр 2 1
|Мацкевич Антом 1 1
|Мицкевич Антон 1 1
|Мылицын Роман 111 1
|Кондратьев Андрей 9 1
|Демидов Руслан 10 1
|Попова Мария 141 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Андреев Александр 28 1
|Открытые системы ИД 176 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Dedicated System 1 1
|Wikipedia - Википедия 646 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.