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ARINC Aeronautical Radio Авиационное радио

ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.07.2026 В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов 1
31.10.2025 ГИС «Панорама» совместима с «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8» 1
14.10.2025 Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации предоставляет средства корпоративного доступа к пространственным данным 1
12.09.2025 В России началась комплексная цифровизация воздушного пространства страны 1
03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
07.08.2025 В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам 1
13.05.2025 В России импортозаместили систему инфобезопасности воздушного движения 1
30.04.2025 В КБ «Панорама» разработан Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации для отечественных ОС 1
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
27.05.2020 Автоматизация организации воздушного движения доступна в среде ОС Astra Linux 1
11.02.2015 «Астерос» представит свои продукты и решения для авиационной индустрии 1
19.01.2015 Решение «Астерос Контакт Авиа» сертифицировано по стандартам SITA 1
09.04.2014 Владимир Кутинский - «Астерос Контакт Авиа» поможет повысить эффективность регистрации пассажиров в аэропортах 1
03.02.2014 Аэропорт Уфы оптимизирует расходы и обслуживание авиапассажиров с внедрением «Астерос Контакт Авиа» 2
11.12.2013 Авиаперевозчики завершают создание ИТ-инфраструктуры 1
04.12.2013 Магистральный путь развития авиации – «облака» 1
23.10.2013 «Астерос Контакт Авиа» прошёл боевое крещение среди агентов регистрации пассажирских перевозок авиапредприятий 1
25.04.2013 «Астерос лабс» представила универсальный интерфейс для регистрации авиапассажиров 1
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор 1
05.05.2008 Операционные системы реального времени для авионики: обзор 2
13.04.2007 Новый радиоэлектронный модуль для боевой авиации разработан в России 3

Публикаций - 22, упоминаний - 26

ARINC и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 8
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 6
Астерос Лабс 26 5
Панорама КБ - Конструкторское бюро 247 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3444 3
Sabre Corporation - Sabre Holdings 176 3
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 2
Астерос Консалтинг 65 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 2
Ростех - АИС - Инфоком-Авиа 5 2
SAP SE 5588 2
ANSYS 94 2
Oracle Corporation 7064 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3013 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 102 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 2
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 21 1
Videcom 1 1
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 1
Интелком 22 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 20 1
АВД Системс 2 1
Альтиус лаб 3 1
Lynx Software Technologies - LynuxWorks 14 1
Ростелеком 10896 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 1
Microsoft Corporation 25728 1
IBM - International Business Machines Corp 9687 1
9535 1
Ред Софт - Red Soft 1216 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 53 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 121 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1466 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 910 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 5
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 213 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 254 2
American Airlines 90 2
Muse Group 34 1
ЭГА НПП - Электронная гидроавтоматика 2 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8784 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 13 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 5
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5404 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5942 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 211 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 363 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1403 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 8
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Бронирование - Booking 963 2
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5G - пятое поколение мобильной связи 2547 2
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Астерос Контакт Авиа 18 6
Астерос Бизнес Контакт 29 5
Linux OS 11468 3
Microsoft Windows 16836 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1566 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 719 3
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 58 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 3
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 2
ANSYS LS-DYNA 2 2
ANSYS Minerva 2 2
ANSYS Electronics Desktop 2 2
ANSYS Maxwell 2 2
ANSYS optiSLang 4 2
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 5 2
ANSYS SPEOS 2 2
ANSYS HFSS 4 2
ANSYS Lumerical 2 2
ANSYS VRXPERIENCE Sound SAS 2 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1741 2
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 10 2
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1028 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 2
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 8 2
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1028 2
ANSYS Mechanical 9 2
ANSYS Fluent 6 2
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 2
ANSYS Discovery 5 2
ANSYS System Coupling 2 1
ANSYS Sherlock 1 1
ANSYS Digital Safety Manager 1 1
ANSYS Safety Analysis 1 1
ANSYS Cloud 1 1
ANSYS Rocky 1 1
ANSYS ARINC 1 1
ANSYS SI Xplorer 1 1
Демидов Алексей 24 2
Кутинский Владимир 3 2
Быков Алексей 88 1
Черемных Андрей 30 1
Кутуков Константин 7 1
Мирхайдаров Ильдар 1 1
Карачаровский Владимир 3 1
Кальчук Александр 5 1
Ройтман Игорь 5 1
Якубович Александр 2 1
Мацкевич Антом 1 1
Мицкевич Антон 1 1
Мылицын Роман 111 1
Кондратьев Андрей 9 1
Демидов Руслан 10 1
Попова Мария 141 1
Ефимов Альберт 43 1
Андреев Александр 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 7
Земля - планета Солнечной системы 10842 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2600 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1301 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 3
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Европа 24918 2
Финляндия - Финляндская Республика 3693 2
Сингапур - Республика 1948 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 2
Германия - Федеративная Республика 13176 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1510 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19019 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13783 1
Беларусь - Белоруссия 6264 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 1
Россия - СФО - Новосибирск 4851 1
Турция - Турецкая республика 2603 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 510 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2816 1
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 1
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Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 1
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Индийский океан - Персидский залив 234 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1316 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 1
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1721 1
РАН - Российская академия наук 2118 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 299 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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