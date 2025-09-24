Разделы

ISO 26262 стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 «Лаборатория Касперского» получила сертификат ISO 26262 на процесс разработки ПО для автомобильной индустрии 1
22.11.2022 Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей 1
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
15.01.2020 ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX 1
10.01.2020 Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения 1
19.12.2019 Nvidia представила DRIVE AGX Orin 2
24.09.2018 Vulkan SC выбран NASA для кабины «тихого» сверхзвукового лайнера X-59 QueSST 1
22.05.2018 AdaCore выпустила комплекc средств разработки и верификации ПО на языке Ada для QNX 1
11.01.2016 Toshiba выпустила универсальную ИС систем электропитания для обеспечения функциональной безопасности автомобилей 1
05.06.2014 BlackBerry представила защищенную QNX OS для автомобилей 1
29.05.2014 Toyota расширяет применение системы на базе Teamcenter 1
18.09.2012 MathWorks выпустила релиз 2012b семейства продуктов Matlab и Simulink 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

ISO 26262 и организации, системы, технологии, персоны:

ANSYS 82 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 19 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 39 2
Qualcomm Technologies 1875 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 1
Synopsys - Синопсис 40 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 1
Nvidia Corp 3662 1
Khronos Group 8 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Softline - Софтлайн 3129 1
Toshiba Corporation 2940 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
Arduino Software 67 1
Siemens AG - Siemens Group 2613 1
BlackBerry - QNX Software Systems 49 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 600 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5156 1
CoreAVI 2 1
PandaBoard 5 1
MathWorks 12 1
АВД Системс 2 1
Lockheed Martin 765 1
AUTOSAR 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3423 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 337 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1173 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1472 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21524 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26678 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25569 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55440 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70938 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16646 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 651 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3988 3
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 72 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14432 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5828 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11965 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11127 3
DO-178 - Software Consideration in Airborne Systems and Equipment Certification - стандарт 8 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1683 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2298 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1483 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12089 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3661 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33111 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4403 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 289 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6835 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 609 2
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 213 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 191 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7558 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2559 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1147 1
Программный стек 224 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 46 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 462 1
ISO 8652 - Information technology Programming languages Ada - стандарт язык программирования Ада 1 1
ISO PAS 21448 SOTIF - Safety Of The Intended Functionality 1 1
Vulkan SC - Safety Critical 1 1
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 235 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6796 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 850 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 569 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 224 5
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 2
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 2
ANSYS Mechanical 7 2
ANSYS Fluent 5 2
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 2
ANSYS Discovery 4 2
ANSYS SCADE 2 2
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 2
ANSYS LS-DYNA 2 2
ANSYS Minerva 2 2
ANSYS Electronics Desktop 2 2
ANSYS Maxwell 2 2
ANSYS optiSLang 3 2
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 4 2
ANSYS SPEOS 2 2
ANSYS HFSS 4 2
ANSYS Lumerical 2 2
ANSYS VRXPERIENCE Sound SAS 2 2
MathWorks - Simulink 8 2
Intel x86 - архитектура процессора 1955 1
Qualcomm Snapdragon Ride - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2 1
Infineon AURIX - Automotive Realtime Integrated NeXt Generation Architecture 1 1
ARC Processor - Argonaut RISC Core 1 1
Synopsys DesignWare 2 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 1
PTC Creo 41 1
The Digital Box ADA 28 1
Nvidia TensorRT 17 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
AMD Radeon E - Серия видеокарт 3 1
GNAT - GNU NYU Ada Translator - компилятор языка Ada 1 1
ANSYS System Coupling 2 1
ANSYS Sherlock 1 1
ANSYS Digital Safety Manager 1 1
ANSYS Safety Analysis 1 1
ANSYS Cloud 1 1
ANSYS Rocky 1 1
Chet Babla - Чет Бэбл 1 1
Nakul Duggal - Накул Дуггал 3 1
Ritesh Tyagi - Ритеш Тьяги 1 1
Wall John - Уолл Джон 2 1
Koeter John - Котер Джон 1 1
Bantegnie Eric - Бантиньи Эрик 2 1
Courville Grant - Курвилль Грант 1 1
Пономарев Евгений 9 1
Жегалин Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153462 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53016 1
США - Мичиган 270 1
Земля - планета Солнечной системы 10578 1
Канада 4954 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19892 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5500 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4262 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 2
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Число Маха - скорость 57 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8835 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10472 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1808 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6725 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 616 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31187 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1134 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 1
Дневной свет - Дневное освещение 143 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3634 1
ComputerWorld 144 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
