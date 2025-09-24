Получите все материалы CNews по ключевому слову
ISO 26262 стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств
УПОМИНАНИЯ
ISO 26262 и организации, системы, технологии, персоны:
|Lockheed Martin 765 1
|AUTOSAR 6 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1472 2
|ComputerWorld 144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385660, в очереди разбора - 730058.
Создано именных указателей - 183558.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.