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ANSYS LS-DYNA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.09.2026 У российского ПО для станкостроения нашлось 16 «белых пятен» 1
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ANSYS LS-DYNA и организации, системы, технологии, персоны:

ANSYS 98 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 45 2
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11620 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1018 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 668 1
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Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2059 1
DO-178 - Software Consideration in Airborne Systems and Equipment Certification - стандарт 10 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18324 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22774 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1904 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 733 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4034 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9149 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8665 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475059, в очереди разбора - 724716.
Создано именных указателей - 201845.
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