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ANSYS LS-DYNA
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.09.2026
|У российского ПО для станкостроения нашлось 16 «белых пятен» 1
|20.07.2021
|Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
|16.07.2020
|Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
ANSYS LS-DYNA и организации, системы, технологии, персоны:
|Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 378 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475059, в очереди разбора - 724716.
Создано именных указателей - 201845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475059, в очереди разбора - 724716.
Создано именных указателей - 201845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.