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ANSYS Granta MI ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation



07.02.2025 Систему «УМКАМатериалы» для работы с данными материалов включили в реестр отечественного ПО 1
22.02.2024 Специалисты АО «МЦД» представят новую отечественную систему для работы с данными материалов 1
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 2
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 4

Публикаций - 4, упоминаний - 8

ANSYS Granta MI и организации, системы, технологии, персоны:

МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 35 4
ANSYS 76 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 14 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 129 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13185 3
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5G - пятое поколение мобильной связи 2192 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3737 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 400 2
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 12 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11022 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10235 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 257 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 614 1
ISO PAS 21448 SOTIF - Safety Of The Intended Functionality 1 1
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 24 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 629 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 1
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4237 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1266 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1862 1
Оцифровка - Digitization 4559 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3400 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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