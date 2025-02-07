Систему «УМКАМатериалы» для работы с данными материалов включили в реестр отечественного ПО

В реестр отечественного программного обеспечения включили «УМКАМатериалы» («Универсальный Методический Комплекс Актуальных Материалов») от компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») – программный комплекс для управления данными свойств материалов, предназначенный для хранения, изменения, обработки основной информации о материалах. Это позволит российским компаниям управлять сложными процессами по сбору, анализу и использованию новых данных с помощью решения, которое официально соответствует требованиям к российским программным продуктам. Об этом CNews сообщили представители АО «МЦД».

Система «УМКАМатериалы» является сетевой базой хранения данных о материалах, в которой пользователи могут взаимодействовать друг с другом, актуализируя и обмениваясь данными о материалах в рамках групп, отделов, предприятий. Решение позволяет систематизировать свойства материалов и предоставляет пользователям такие возможности, как: отслеживание источников данных о материалах, сравнение материалов между собой по различным параметрам, включая величины дисперсий характеристик; систематизация данных о свойствах материалов, находящихся в разных источниках; исключение дублирования материалов и необходимости повторных экспериментальных исследований одних и тех же материалов для выяснения их свойств; ускорение тестирования, квалификации и сертификации материалов; доступ к полным и надежным данным для выбора оптимальных материалов для конкретных применений; прогнозирование поведения материалов за счет прямой связки с CAE-продуктами, позволяющими рассчитать поведение материала в составе изделия; накопление опыта и формирование статистики по материалам, проведенным экспериментам для дальнейшего использования более продвинутых методов и методик (AI).

«УМКАМатериалы» является отечественной альтернативой системе Ansys Granta MI, предоставляя единый источник достоверной проверенной информации о материалах и гарантируя последовательность, точность и доступность этих данных. В состав системы входят более 240 тыс. материалов, включая универсальные конструкционные материалы, материалы с температурозависмыми свойствами, материалы ASME, материалы порошковой металлургии, аддитивные, аэрокосмические и электромагнитные материалы и т.д. С ее помощью можно извлекать необходимые данные, корректировать свойства материалов по отношению к поставленной задаче, решить вопрос, связанный с отслеживаемостью данных, и обеспечить легкий доступ к происхождению каждого материала и данным, лежащим в основе инженерных решений.

«Сегодня продвинутым технологиям предъявляют высокие требования, включающие использование новых и улучшенных материалов. «УМКАМатериалы», разработанная нашей компанией, позволяет решить эти вопросы. Благодаря включению системы в реестр отечественного ПО наши клиенты могут быть уверены, что используют надежное решение для сохранения и управления данными о свойствах материалов», – сказал Илья Морозов, директор филиала ПФО, АО «Моделирование и цифровые двойники».

«УМКАМатериалы» уже успешно применяется в аэрокосмической и автомобильной отраслях, а также в области общего машиностроения, приборостроения и медицины.