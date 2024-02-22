Специалисты АО «МЦД» представят новую отечественную систему для работы с данными материалов

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») готовы продемонстровать возможности программного продукта «УМКА» (Универсального Методического Комплекса Актуальных материалов) для хранения и обработки основной информации о материалах. Использование программы «УМКА» позволяет перейти на новый уровень сквозного проектирования, где точкой начала проектирования является материал. Об этом CNews сообщили представители МЦД.

Последние достижения в материаловедении все чаще ставят вопрос о расширении традиционной классификации свойств материалов. Важной задачей материаловедения является разработка новых и улучшенных материалов, которые могут удовлетворить строгие требования, предъявляемые новыми передовыми технологиями. Для решения этих вопросов специалисты АО «МЦД» разработали обширную систему по управлению данными свойств материалов. С ее помощью можно извлекать необходимые данные, а также корректировать свойства материалов по отношению к поставленной задаче. ПО «УМКА» позволяет решить проблемы, связанные с большими объемами устаревших данных, расположенными в разных источниках. Ее применение также дает возможность эффективнее управлять сложными рабочими процессами по сбору, анализу и использованию новых данных, полученных в результате тестирования, контроля качества и исследований.

Кроме того, ПО «УМКА» позволяет решить вопрос, связанный с отслеживаемостью данных, и обеспечить легкий доступ к происхождению каждого материала и данным, лежащим в основе инженерных решений. Конструкторы и расчетчики могут применять ПО «УМКА» для: накопления опыта и формирования статистики по материалам и проведенным экспериментам для дальнейшего использования более продвинутых методов и методик; контроля поступающих на предприятие материалов и свойств материалов на испытаниях и на каждом этапе создания продукции; получения наглядной информации о том, насколько точно выбран материал. При необходимости система поможет выбрать более экономически выгодный материал, обладающий требуемыми свойствами; быстрой передачи данных о свойствах материалов в CAE-пакеты; импорта данных из зарубежных баз материалов.

В состав системы входят: база глобальных материалов, содержащая более 100 тыс. спецификаций металлов. Охватывает более 40 стран и международных организаций и включает состав, обработку, классификацию и механические свойства; база универсальных материалов, содержащая более 4 тыс. конструкционных материалов; база материалов с температурозависимыми свойствами с более чем 11,5 тыс. материалами, включая металлы, керамику, полимеры, композиты, элементы и функциональные материалы; база аэрокосмических материалов, содержащая более 2,6 тыс. данных об аэрокосмических сплавах и полную базу данных крепежных изделий, включающую более 425 комбинаций листового металла и крепежных изделий; база электромагнитных материалов, содержащая 1,5 тыс. материалов для низко- и высокочастотных применений: материалы для печатных плат, магнитомягкие сплавы, постоянные магниты и материалы, экранирующие/поглощающие электромагнитное излучение; rusaeromaterial, содержащая более 550 специализированных материалов, используемых в авиационной отрасли России.

А также ряд других баз материалов, включая базы материалов пластиков, материалов порошковой металлургии, материалов ASME, аддитивных материалов.

ПО «УМКА» является отечественной альтернативой системе Ansys GRANTA MI, предоставляя единый источник достоверной проверенной информации о материалах и гарантируя последовательность, точность и доступность этих данных. Система позволяет сократить затраты и ошибки, обеспечивая быстрый доступ к надежным данным для проектирования и моделирования.

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АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») — поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий. Компания занимается лицензированием, внедрением и техническим сопровождением программных продуктов для численного моделирования и инженерного анализа (CAE), оказывает клиентам учебно-консультационные, инженерные и ИТ услуги, включая многодисциплинарные инженерные расчеты, разработку и автоматизацию расчетных методик и расчетных процессов, адаптацию и интеграцию программных комплексов САЕ, развертывание и настройку высокопроизводительных вычислительных ресурсов. АО «МЦД» также разрабатывает и внедряет цифровые продукты, работающие на основе машинного зрения и платформы по сопровождению ТОиР ServiceVizor (R), для оценки технического состояния производственных активов, сборки и ремонта изделий и контроля качества, создания цифровых двойников производственных активов и технологических процессов. Компания обладает статусом резидента «Сколково».