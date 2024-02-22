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Специалисты АО «МЦД» представят новую отечественную систему для работы с данными материалов

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») готовы продемонстровать возможности программного продукта «УМКА» (Универсального Методического Комплекса Актуальных материалов) для хранения и обработки основной информации о материалах. Использование программы «УМКА» позволяет перейти на новый уровень сквозного проектирования, где точкой начала проектирования является материал. Об этом CNews сообщили представители МЦД.

Последние достижения в материаловедении все чаще ставят вопрос о расширении традиционной классификации свойств материалов. Важной задачей материаловедения является разработка новых и улучшенных материалов, которые могут удовлетворить строгие требования, предъявляемые новыми передовыми технологиями. Для решения этих вопросов специалисты АО «МЦД» разработали обширную систему по управлению данными свойств материалов. С ее помощью можно извлекать необходимые данные, а также корректировать свойства материалов по отношению к поставленной задаче. ПО «УМКА» позволяет решить проблемы, связанные с большими объемами устаревших данных, расположенными в разных источниках. Ее применение также дает возможность эффективнее управлять сложными рабочими процессами по сбору, анализу и использованию новых данных, полученных в результате тестирования, контроля качества и исследований.

Кроме того, ПО «УМКА» позволяет решить вопрос, связанный с отслеживаемостью данных, и обеспечить легкий доступ к происхождению каждого материала и данным, лежащим в основе инженерных решений. Конструкторы и расчетчики могут применять ПО «УМКА» для: накопления опыта и формирования статистики по материалам и проведенным экспериментам для дальнейшего использования более продвинутых методов и методик; контроля поступающих на предприятие материалов и свойств материалов на испытаниях и на каждом этапе создания продукции; получения наглядной информации о том, насколько точно выбран материал. При необходимости система поможет выбрать более экономически выгодный материал, обладающий требуемыми свойствами; быстрой передачи данных о свойствах материалов в CAE-пакеты; импорта данных из зарубежных баз материалов.

В состав системы входят: база глобальных материалов, содержащая более 100 тыс. спецификаций металлов. Охватывает более 40 стран и международных организаций и включает состав, обработку, классификацию и механические свойства; база универсальных материалов, содержащая более 4 тыс. конструкционных материалов; база материалов с температурозависимыми свойствами с более чем 11,5 тыс. материалами, включая металлы, керамику, полимеры, композиты, элементы и функциональные материалы; база аэрокосмических материалов, содержащая более 2,6 тыс. данных об аэрокосмических сплавах и полную базу данных крепежных изделий, включающую более 425 комбинаций листового металла и крепежных изделий; база электромагнитных материалов, содержащая 1,5 тыс. материалов для низко- и высокочастотных применений: материалы для печатных плат, магнитомягкие сплавы, постоянные магниты и материалы, экранирующие/поглощающие электромагнитное излучение; rusaeromaterial, содержащая более 550 специализированных материалов, используемых в авиационной отрасли России.

А также ряд других баз материалов, включая базы материалов пластиков, материалов порошковой металлургии, материалов ASME, аддитивных материалов.

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ПО «УМКА» является отечественной альтернативой системе Ansys GRANTA MI, предоставляя единый источник достоверной проверенной информации о материалах и гарантируя последовательность, точность и доступность этих данных. Система позволяет сократить затраты и ошибки, обеспечивая быстрый доступ к надежным данным для проектирования и моделирования.

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АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») — поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий. Компания занимается лицензированием, внедрением и техническим сопровождением программных продуктов для численного моделирования и инженерного анализа (CAE), оказывает клиентам учебно-консультационные, инженерные и ИТ услуги, включая многодисциплинарные инженерные расчеты, разработку и автоматизацию расчетных методик и расчетных процессов, адаптацию и интеграцию программных комплексов САЕ, развертывание и настройку высокопроизводительных вычислительных ресурсов. АО «МЦД» также разрабатывает и внедряет цифровые продукты, работающие на основе машинного зрения и платформы по сопровождению ТОиР ServiceVizor (R), для оценки технического состояния производственных активов, сборки и ремонта изделий и контроля качества, создания цифровых двойников производственных активов и технологических процессов. Компания обладает статусом резидента «Сколково».

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