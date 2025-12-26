Разделы

МЦД CADFEM ServiceVizor


SeviceVizor – платформа цифровизации данных о сервисном обслуживании производственного оборудования и интерактивной помощи полевому персоналу. 

  • возможность оцифровки данных об активе, в том числе для обучения или проверки знаний инженеров
  • возможность использовать систему в режиме AR для предотвращения нарушений при сборке изделий
  • режим удаленного эксперта, позволяющий дистанционно подключать группу инженеров, владеющих экспертизой в области обслуживания, диагностики и выполнения ремонтно-восстановительных работ сложного технического оборудования

26.12.2025 МЦД представила новую версию ServiceVizor 7
08.08.2024 Предприятие «Портэнерго» внедряет ServiceVizor для повышения эффективности работы персонала 1
27.04.2024 Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили новую образовательную платформу для изучения инженерного ПО 1
22.02.2024 Специалисты АО «МЦД» представят новую отечественную систему для работы с данными материалов 1
11.10.2023 Новый модуль для системы ServiceVizor позволит оптимизировать ремонт оборудования на предприятиях 2
06.09.2023 Система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР включена в реестр российского ПО 1
03.07.2023 Новая версия отечественного решения ServiceVizor позволит на 40% сократить количество внезапных поломок оборудования 3
25.11.2022 Российская система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР получила обновление 1
30.03.2022 ServiceVizor на основе AR и IIoT обеспечит бесперебойную работу энергетического оборудования 1
12.11.2021 «Кадфем си-ай-эс» представила решение для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания 3

МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 41 9
ANSYS 87 2
Teachbase - Интернет Школа 8 1
Fidesys - Фидесис 28 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
PTC Vuforia 7 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 141 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Портэнерго 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3466 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 9
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1547 8
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 985 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 798 3
ИЭТР - Интерактивное электронное техническое руководство - Electronic Technical Manual - IETM - Interactive Electronic Technical Manual 28 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 441 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 2
Оцифровка - Digitization 4937 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 597 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 619 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 1
Google Android 14738 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 4 1
Apple iOS 8275 1
PTC ThingWorx 25 1
Крылов Андрей 27 2
Зверева Елена 1 1
Маковельский Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Материаловедение - Materials Science 190 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 313 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
