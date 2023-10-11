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Новый модуль для системы ServiceVizor позволит оптимизировать ремонт оборудования на предприятиях

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») представили ServiceVizor Analyst – новую конфигурацию решения ServiceVizor, платформы цифровизации сервисного обслуживания производственного оборудования и интерактивной помощи полевому персоналу. ServiceVizor Analyst предназначен для оценки, мониторинга и прогнозирования технического состояния производственного оборудования, его основных узлов и агрегатов на основе экспертных математических моделей. С его помощью предприятия смогут эффективнее выбирать стратегию и вид ремонта оборудования с учетом его критичности, а также минимизировать затраты ресурсов. Об этом CNews сообщили представители АО «МЦД».

Сегодня существует ряд проблем при проведении сервисного обслуживания оборудования. Во-первых, это отсутствие информации о текущем состоянии и условиях работы оборудования, препятствующее принятию оперативных решений по оценке рисков и эффективному управлению активами. Во-вторых, на многих предприятиях применяется устаревающий подход к планово-предупредительным ремонтам, не позволяющий экономить ресурсы и ведущий к избыточным затратам на ТОиР. Кроме того, на эффективность влияют такие факторы, как сокращение квалифицированных кадров, экономические санкции и сложности в обслуживании импортного оборудования, а также отсутствие единого подхода к оценке износа в масштабах предприятия и единой базы знаний.

Для решения этих задач ServiceVizor Analyst использует КОТС (коэффициент оценки технического состояния). Он получает данные об износе и дефектах из подсистем ServiceVizor. Среди них – данные инспекций, инструментального контроля и другие показатели, позволяющие оценить необходимость ремонта и затраты ресурсов. Далее система определяет износ для технологических цепочек, позволяя спрогнозировать «узкие» места, и рекомендует оптимальные стратегии ремонта с учетом влияния различных сценариев проведения ТОиР на техническое состояние оборудования.

Расчет КОТС происходит при любом изменении условий или интенсивности эксплуатации оборудования, а также при возникновении дефектов на конкретных узлах. В качестве целевого критерия модуль выбирает минимум затрат или длительности работ при максимальной надежности производственного комплекса. Наличие постоянной информации об объемах работ и конкретных дефектах узлов вместе с оценкой работоспособности дает возможность определить ориентировочную стоимость и сроки проведения ремонтных работ. Это позволяет своевременно корректировать планы ТОиР, сокращая затраты на содержание парка оборудования в целом.

ServiceVizor Analyst обеспечивает предприятия следующими возможностями:

– Классификатором оборудования, определяющим набор данных и формулы расчета коэффициента технического состояния КОТС. Он также позволяет быстро группировать оборудование для просмотров итоговой информации или расчета.

– Непрерывным сбором разнородных данных и параметров технического состояния оборудования. При этом учитывается не только наличие или устранение дефектов на конкретных узлах оборудования, но и изменение условий и интенсивности эксплуатации оборудования;

– Категоризацией оборудования по количеству ресурсов, необходимых для восстановления оборудования в понятиях: текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт или иных, определяемых пользователем;

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– Оценкой ориентировочных затрат на ремонт оборудования, включая генерацию отчета с расчетом общей стоимости ТОиР.

ServiceVizor Analyst контролирует работоспособность и критичность оборудования, соответствие всех параметров требованиям нормативной и технической документации, а также учитывает критичность дефектов узлов для оборудования и критичность оборудования для производства в целом при организации ТОиР.

Клиенты компании «Моделирование и цифровые двойники» могут получить доступ к демо-версии ServiceVizor Analyst. Она представляет собой полностью готовый к эксплуатации модуль, куда внесено определенное производственное оборудование. Для использования демо-версии не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

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Бизнес

АО «Моделирование и цифровые двойники» – поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений. Компания занимается лицензированием, внедрением и техническим сопровождением программных продуктов российских и иностранных разработчиков для численного моделирования. АО «МЦД» оказывает клиентам учебно-консультационные, инженерные и ИТ услуги, включая многодисциплинарные инженерные расчеты, разработку и автоматизацию расчетных методик и расчетных процессов, адаптацию и интеграцию ПО, развертывание и настройку высокопроизводительных вычислительных ресурсов. Компания также предлагает собственные программные продукты и комплексные услуги по созданию цифровых двойников, обеспечивая предприятия эффективными решениями для проектирования, диагностики и прогноза состояния промышленного оборудования.

Компания помогает клиентам внедрять новые технологии «Индустрии 4.0» на промышленном уровне и предлагает комплексные услуги по созданию цифровых двойников.

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