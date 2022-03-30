ServiceVizor на основе AR и IIoT обеспечит бесперебойную работу энергетического оборудования

От бесперебойной работы энергетического оборудования зависят все производственные системы. Авария приводит к полной или частичной остановке электрической станции, а также к отказам электрической и тепловой сетей. Чаще всего это происходит из-за дефектов в работе вспомогательных насосов, трансформаторов, источников бесперебойного питания, релейной защиты и автоматики. Поэтому своевременное выявление и устранение поломок является критически важным для производства. Эксперт «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» рассказал, как решить эту задачу с помощь ServiceVizor, системы автоматизации ТОиР.

ServiceVizor объединяет технологии промышленного интернета вещей (IIoT), комплексных цифровых двойников и дополненной реальности (AR) для решения задач эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. ServiceVizor относится к классу EAM/ТОиР-систем (Enterprise Asset Management) и подходит для любого типа организации производства. Для работы с ним достаточно мобильного устройства или планшета. Об этом CNews сообщили представители «КАДФЕМ Си-Ай-Эс».

Одной из главных возможностей ServiceVizor является создание интерактивных электронных технических руководство (ИЭТР). Такое руководство размещается в дополненной реальности, а электронная копия изделия привязывается к реальному объекту. В результате инструкции «оживают» на мобильном устройстве, давая подсказки и помогая в работе. Кроме того,

ServiceVizor дает возможность накопить всю информацию об оборудовании в базе знаний, позволяя сохранять данные о дефектах, выполненных ремонтах, историю технического состояния. Такие данные позволяют создать цифровой эксплуатационный паспорт каждого изделия.

Один из примеров эффективной работы системы – сопровождение работ по переключению источников бесперебойного питания (ИБП) на нефтеперерабатывающем заводе. ИБП гарантирует, что при перебоях электроснабжения вся автоматика технологических колонн, реакторного и насосного оборудования будет продолжать работать. Поэтому важно исключить любые ошибки техника при переключениях и обслуживании ИБП, а в нештатных ситуациях помочь быстро определить правильные действия. ServiceVizor дает технику наглядные инструкции в дополненной реальности по каждому требуемому действию – проверке напряжения на клеммах, контролю исправности переключателей, переключению инвертора и выпрямителя. Техник видит инструкцию и показания датчиков на мобильном устройстве и сверяется с ними, исключая ошибки, а диспетчер в то же время наблюдает за результатами контроля состояния ИБП на мониторе своего автоматизированного рабочего места.

Дополненная реальность в составе ServiceVizor является важной составляющей цифрового двойника энергетического оборудования, позволяющего анализировать его работу и избегать ошибок на этапе обслуживания и ремонта. Цифровой двойник подключается с помощью платформы IIoT, обеспечивающей мониторинг показаний датчиков и их передачу на цифровую модель.

Цифровой двойник энергетического оборудования позволяет определять важные параметры технического состояния, которые не может измерить обычные штатные датчики. Хотя современное оборудование оснащено многочисленными измерительными приборами, многие нежелательные явления удается определить только после того, как они уже привели к поломкам или значительному износу.

Например, насосные агрегаты – основа надежной работы всего производства – часто страдают от кавитации, то есть появления пузырьков в перекачиваемой жидкости из-за критического падения давления в проточной части насоса. Кавитация быстро разрушает насос, но обнаружить ее зачастую сложно – она может проявляться только при определенных рабочих режимах, время от времени возникающих при работе смежного оборудования. В цифровом двойнике кавитацию насосного агрегата выявляет математическая модель, которая непрерывно рассчитывает величину кавитационного запаса при текущем режиме и сигнализирует оператора о ее опасном снижении. Благодаря цифровому двойнику оператор может скорректировать режим работы и предотвратить поломку.

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ServiceVizor, вместе с цифровым двойником оборудования, предоставляет ценную аналитическую информацию. Система формирует цифровую интерактивную базу, состоящую из: Карточки оборудования, включая историю эксплуатации, обслуживания, ремонтов; Непрерывного мониторинга ключевых технических показателей; Информации о дефектах; Сервисного руководства, включая назначение ресурсов, норм времени и расхода, 2D/3D контент; ИЭТР, включая фото и видео фиксацию операций в ходе выполнения ССЗ, фиксацию контрольных характеристик и уточнение информации об активе.

Дополненная реальность помогает как в работе на реальном объекте, так и в обучении. Например, если техник изучает инструкцию по обслуживанию ветрогенератора в учебном классе, то система в дополненной реальности покажет ему интерактивное пошаговое руководство на детальной объемной модели генератора, электродвигателей, силового шкафа, тормозной системы. Каждая операция должна быть показана в виде объемной анимации.

Это, в свою очередь, решает еще одну проблему, связанную с работой энергетического оборудования – влияние человеческого фактора. Любой, даже самый эффективный цифровой двойник передает информацию человеку для обслуживания и ремонта. Подавляющая часть нештатных ситуаций связана с действиями персонала и ведет к негативным последствиям для бизнеса. ServiceVizor помогает преодолеть человеческий фактор и значительно повышает эффективность использования цифровых двойников, ориентированных на надежность и бесперебойность работы.

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