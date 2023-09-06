Система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР включена в реестр российского ПО

В реестр отечественного программного обеспечения включена ServiceVizor – система для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания на основе дополненной реальности (AR) и интерактивных сервисных инструкций, разработанную компанией «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД). Это позволит российским компаниям организовать управление процессами технического обслуживания и ремонта (ТОиР) с помощью решения, которое официально соответствует требованиям к российским программным продуктам.

ServiceVizor – это полностью импортонезависимое решение, работающее с отечественными операционными системами и мобильными устройствами, а также отвечающее требованиям информационной безопасности. В составе системы используются технологии и ноу-хау, разработанные компанией «Моделирование и цифровые двойники».

«Включение ServiceVizor в реестр отечественного ПО открывает новые возможности по использованию системы для наших заказчиков. Наши клиенты могут быть уверены, что в ней отсутствуют уязвимости и их данные надежно защищены. Программный продукт теперь предоставляется без НДС. Таким образом, ServicеVizor поможет оптимизации производственных процессов на российских предприятиях, в том числе критически важных для российской промышленности», – отметил Андрей Крылов, директор центра цифровых технологий МЦД.

ServiceVizor применяется в нефтегазовой, химической и аэрокосмической отраслях. Он также может быть полезен предприятиям энергетического комплекса, горнодобывающей промышленности, машиностроительного и приборостроительного комплексов для повышения эффективности ключевых производственных операций.