«Кадфем си-ай-эс» представила решение для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания

Специалисты подразделения «Кадфем диджитал», «Кадфем си-ай-эс», представили Servicevizor – решение нового поколения для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания.

Servicevizor относится к классу EAM/ТОиР-систем (Enterprise Asset Management) и подходит для любого типа организации производства. Он позволяет планировать и выполнять техническое обслуживание на основе объективных данных, а также информации из базы инженерных знаний ТОиР.

Решение представляет собой набор функциональных IIoT (Industrial Internet of Things) и AR-приложений (Augmented Reality), обеспечивающих мониторинг оборудования на основе моделей комплексного цифрового двойника. Servicevizor предоставляет инструменты создания цифровых руководств – ИЭТР (Интерактивное электронное техническое руководство) для выполнения сервисных и контрольных операций, автоматизирует выпуск сменных заданий полевому персоналу с контентом на основе ИЭТР, а также обеспечивает помощь удаленного эксперта при выполнении работ.

Servicevizor, разработанный с помощью платформы промышленного интернета вещей PTC ThingWorx и платформы дополненной реальности PTC Vuforia, поддерживает большой набор функций – от базовых возможностей формирования заявок на выполнение работ и планирования всех видов обслуживания до специализированных функций выполнения операций ТОиР в режиме AR, управления электронной структурой актива, разработки 2D/3D- контента и интеграции со смежными производственными системами.

Промышленному предприятию, использующему в качестве основных средств производства технологическое оборудование, система позволяет: определить текущее состояние актива. Это дает возможность снизить количество внеплановых ремонтов и простоев, своевременно запланировав работы по диагностике и ТО. Единая база знаний и статистика по активам в Servicevizor позволяет службе ТОиР контролировать работы, имея оперативную картину о состоянии оборудования; повысить достоверность контрольных обходов и качество сервисных работ. Servicevizor предоставляет план обходов, чек-листы, фотоотчеты и показания КИП в режиме AR. Обходчик может определять места инспекций, а также фиксировать результаты осмотров и ремонтов. Они сохраняются в системе и доступны для проверки и расследования инцидентов; сформировать базу инженерных знаний по техническому обслуживанию каждого оборудования, включая вспомогательные справочники потребляемых ресурсов при выполнении операций. Servicevizor позволяет хранить историю обслуживания и ремонтов; обеспечивать удаленную экспертную помощь в сложных и нештатных ситуациях, а также интерактивное взаимодействие со службой ТОиР благодаря онлайн-сессиям в режиме AR; связать данные смежных учетных и технологических систем и отправлять информацию о результатах выполненных работ ТОиР для учета. Servicevizor использует технологии ThingWorx Flow для интеграции с системами класса ERP, MES, PLM, MDM, EAM.

Промышленному предприятию-изготовителю технологического оборудования система позволяет: автоматизировать управление жизненным циклом эксплуатации и обслуживания своих изделий. фиксировать и расследовать инциденты, произошедшие с изделием во время его эксплуатации, а также предотвращать их возникновение. Servicevizor использует технологии комплексного цифрового двойника и может быть встроен в FMEA-процессы (Failure Mode and Effects Analysis) предприятия.разрабатывать эксплуатационные ИЭТРы для заказчика и предоставлять удаленную помощь специалистов внутризаводской службы ТОиР для оперативного и квалифицированного решения вопросов.

Как создать ИТ-инфраструктуру с нуля для производственной компании? Инфраструктура

Таким образом, промышленные предприятия получат инструмент, который может эффективно встраиваться в существующей ИТ/ОТ-контур и масштабироваться на все оборудование.

Servicevizor представлен в нескольких конфигурациях: Servicevizor base для мониторинга активов производства в режиме Web, AR и управления нормативно-справочной информаций, включая мастер-данные; Servicevizor operate для разработки ИЭТР и выполнения сервисных операций в режиме Web, AR, учета времени и ресурсов, а также базовых функций планирования ТОиР; Servicevizor predict для планирования ТОиР по фактическому состоянию на основе численных, диагностических и аналитических моделей комплексных цифровых двойников активов.

Servicevizor работает через мобильное приложение Vuforia View, доступное на смартфонах c операционными системами Android и iOS. С его помощью технический персонал может просмотреть назначенное ему сменное задание с описанием операций, ресурсами и интерактивным 2D/3D-контентом в режиме AR, воспользоваться ими в ходе работы и зафиксировать выполненные шаги. Отчет формируется автоматически. Мобильная версия работает на специализированных планшетах и поддерживает использование промышленных 2D и 3D-очков дополненной и смешанной реальности (MR). Servicevizor обеспечивает интерактивную разметку пространства и оборудования, а также онлайн-сессии с маркировкой узлов и составных частей оборудования в режиме AR. Заметки, сделанные во время сеанса связи на мобильном устройстве, сохраняются в базе и доступны для просмотра в Web-приложениях.

«Мы можем с уверенностью сказать – это решение полностью отвечает идеологии Индустрии 4.0 и Цифровой трансформации промышленности. Servicevizor направлен на создание базы инженерных знаний по всем активам производства и автономной работе линейного персонала. Кроме того, система позволит перестроить бизнес-процессы предприятия и начать работу по объективным данным напрямую от оборудования, выполнять операции технического обслуживания активов на основе данных цифрового макета актива и его цифрового двойника, а также применять классический функционал типовой ТОиР-системы для планирования всех видов ремонтно-восстановительных и сервисных работ», – сказал Олег Маковельский, технический директор по направлению IoT и AR, «Кадфем си-ай-эс».