Новая версия отечественного решения ServiceVizor позволит на 40% сократить количество внезапных поломок оборудования

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») представили новую версию SeviceVizor – платформы цифровизации данных о сервисном обслуживании производственного оборудования и интерактивной помощи полевому персоналу. Пользователям станет доступен обновленный функционал, который позволит повысить эффективность контроля оборудования на предприятии. Об этом CNews сообщили представители МЦД.

ServiceVizor 2.0 – это полностью импортонезависимое решение, которое работает с отечественными операционными системами и мобильными устройствами, а также отвечает требованиям информационной безопасности. Оно представляет собой систему для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания на основе дополненной реальности (AR) и интерактивных сервисных инструкций. ServiceVizor 2.0 обеспечивает предприятия: единой базой технологических карт и рабочих инструкций в режиме AR, а также методикой оцифровки данных о производственном оборудовании и его обслуживании; возможностями планирования, контроля и проверки выполненных обходов ремонтных и сервисных операций; интерактивным сопровождением всех видов работ с производственным оборудованием, включая возможность сеанса с удаленным экспертом при нештатных ситуациях; возможностями оценки технического состояния оборудования и непрерывным мониторингом динамики его изменения для своевременного планирования технического обслуживания и ремонтов.

Сегодня ServiceVizor используется в нефтегазовой, химической и аэрокосмической отраслях. Предприятия энергетического комплекса, горнодобывающей промышленности, машиностроительного комплекса и приборостроения также могут использовать ServiceVizor в качестве базы знаний для обслуживания производственных активов.

Возможности новой версии для предприятия

Одним из преимуществ ServiceVizor 2.0 является возможность сокращения неплановых простоев оборудования. По данным экспертов, потери от них составляют от 3% до 5% от оборота и от 30 до 40% от прибыли. ServiceVizor 2.0 предлагает системный подход к решению этой проблемы. Система непрерывно анализирует сигналы измерительного оборудования и при выявлении аномалии формирует задание оперативной службе для выполнения обходов, показывает технику интерактивную информацию о текущих параметрах работы оборудования и порядке обслуживания. Это позволяет сократить внезапные поломки на 30-40%.

ServiceVizor обеспечивает оцифровку данных об активе для того, чтобы на производстве люди получили удобную для использования интерактивную информацию. В частности, это позволяет использовать систему для обучения или проверки знаний инженеров. Например, перед выполнением ответственных работ на оборудовании, руководитель службы может направить инженеру тестовое задание. Оно будет содержать интерактивные руководства, которые работают в режиме ознакомления, позволяя инженеру сначала изучить порядок обслуживания и выполнения ремонтно-восстановительных работ. Тестовое задание содержит ряд несоответствий, которые инженер должен правильно отработать. Его действия тщательно фиксируются, в том числе с помощью хронометража и фотофиксации. Результаты тестирования позволяют руководителю принять решение о допуске инженера к этим работам. Далее инженер переходит к реальному объекту и работе с оборудованием. Система будет вести учет выполнения реальных действий инженера по обслуживанию и выполнению ремонтно-восстановительных работ.

ServiceVizor 2.0 также позволяет предотвратить нарушения при сборке изделий. Система в AR-режиме последовательно показывает места расположения контрольных точек на физическом изделии, информацию о текущем этапе проверки и подсказки. Она также контролирует правильность расположения и закрепления деталей на собранном изделии и формирует электронный документ с результатами, продолжительностью и фото результатов операций.

Среди других возможностей новой версии – режим удаленного эксперта, позволяющий дистанционно подключать группу инженеров, владеющих экспертизой в области обслуживания, диагностики и выполнения ремонтно-восстановительных работ сложного технического оборудования. Они могут в режиме реального времени проконсультировать техника, находящегося непосредственно перед оборудованием. Кроме того, в новой версии появились 3D-маркеры, позволяющие делать пометки во время обхода. При следующем обходе персонал сможет увидеть, какие изменения были внесены в предыдущий раз.

Ключевые обновления

Новая версия ServiceVizor 2.0 представлена в двух конфигурациях: ServiceVizor Operator, представляющая собой ­­базовую конфигурацию с функциями мониторинга оборудования в режиме Web и управления нормативно-справочной информацией; ServiceVizor Assistant, содержащая базовые функции планирования ТОиР и позволяющая разрабатывать ИЭТР (интерактивные электронные технические руководства), выполнять сервисные операции в режиме Web и AR, а также общаться с удаленным экспертом.

Разработчики АО «МЦД» продолжают развитие ServiceVizor и работают над выпуском дополнительных конфигураций продукта.

Мобильное приложение ServiceVizor 2.0 доступно на смартфонах, планшетах (включая ударопрочное, взрывозащищенное исполнение) и очках дополненной реальности.