Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ANSYS Fluent



26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
06.12.2021 «Кадфем си-ай-эс» представила новую технологию трехмерной параметрической оптимизации 1
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ANSYS Fluent и организации, системы, технологии, персоны:

ANSYS 75 4
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 3
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 14 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
SAP SE 5277 1
Dell EMC 5027 1
Intel Corporation 12197 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
TACC - Texas Advanced Computing Center 6 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Dassault Systemes 220 1
Altair Engineering 28 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Геометрия НПО 140 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 2
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 12 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
ISO PAS 21448 SOTIF - Safety Of The Intended Functionality 1 1
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 24 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 57 1
ANSYS Mechanical 6 3
ANSYS optiSLang 3 3
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 2
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 2
ANSYS Discovery 4 2
ANSYS Workbench 4 2
ANSYS LS-DYNA 2 2
ANSYS Minerva 2 2
ANSYS Electronics Desktop 2 2
ANSYS Maxwell 2 2
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 3 2
ANSYS SPEOS 2 2
ANSYS HFSS 4 2
ANSYS Lumerical 2 2
ANSYS VRXPERIENCE Sound SAS 2 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Google TensorFlow 87 1
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
PTC Creo 40 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 6 1
Dell ProDeploy 7 1
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 37 1
NSF Frontera - суперкомпьютер 1 1
ANSYS SCADE 2 1
ANSYS System Coupling 2 1
ANSYS Sherlock 1 1
ANSYS Digital Safety Manager 1 1
ANSYS Safety Analysis 1 1
ANSYS Cloud 1 1
ANSYS Rocky 1 1
ANSYS ARINC 1 1
ANSYS SI Xplorer 1 1
ANSYS Nuhertz Filter Solutions 1 1
ANSYS Unified Installer 1 1
ANSYS Totem 1 1
ANSYS RedHawk-SC 1 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Лаврищева Любовь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Ирландия - Республика 1010 1
Исландия 242 1
Сингапур - Республика 1849 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Великобритания - Ливерпуль 21 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 26 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Европа 21767 1
США - Техас 989 1
США - Техас - Остин 172 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 156 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
Дневной свет - Дневное освещение 140 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще