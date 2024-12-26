ANSYS Fluent
ANSYS Fluent и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
|Ирландия - Республика 1010 1
|Исландия 242 1
|Сингапур - Республика 1849 1
|Великобритания - Лондон 2386 1
|Великобритания - Ливерпуль 21 1
|Китай - Цзянсу - Сучжоу 26 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Европа 21767 1
|США - Техас 989 1
|США - Техас - Остин 172 1
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